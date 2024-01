Hay 21 denuncias por malas prácticas médicas

Durante el 2023 y en los primeros días de este año, han presentado 21 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por malas prácticas médicas.

Las investigaciones, en base a las denuncias, son por practicar indebidamente el servicio médico (7); abuso de confianza (1); lesiones (12) y por usurpar la profesión (1).

De acuerdo con registros de la FGE, del total de denuncias, 20 fueron interpuestas en el año pasado y una en este; además, dicha dependencia aclara que una carpeta de investigación iniciada puede contener uno o más ilícitos, y que en ellas, fueron consideradas las ocupaciones de médico, oftalmólogo, odontólogo y dermatólogo.

Asimismo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), registró durante los años 2022 y 2023 un total de 28 quejas; 20 de ellas interpuestas contra autoridades federales y ocho más contra estatales, con motivo de mala práctica médica.

Según sus estadísticas, dicho organismo recibió en 2022 once quejas y siete durante el 2023; asimismo, en el año antepasado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), tuvo dos y ninguna en el año anterior.

Los hospitales que fueron señalados de cometer malas prácticas médicas en perjuicio de los usuarios son el Hospital Morelos, el IMSS de Parral, Gineco-obstetricia de Juárez, la Clínica 16 del IMSS, el Hospital ISSSTE de Chihuahua y el ISSSTE de Parral.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las mañas prácticas médicas como un acto mal realizado por parte de un proveedor de asistencia sanitaria que se desvía de los estándares aceptados en la comunidad médica, y que causa alguna lesión al paciente.

¿QUÉ HACER SI SOY VÍCTIMA

DE UNA MALA PRÁCTICA?

Judith Sáenz Aguilera, abogada con varias especialidades en materia legal y quien ha ganado varios casos de negligencias médicas, dijo que actualmente en México hay una estadística muy alta de personas que lamentablemente no realizan acciones legales por que en la mayoría de los casos, las personas tienen la idea de que no se le puede ganar a médicos o a instituciones como el IMSS o el ISSSTE.

“Muchas veces las personas se desaniman a tomar algún tipo de acción para demandar alguna mala conducta que incluso daña a vida de las personas; de hecho, si ponemos en Google: “negligencia médica”, nos salen muchísimos casos que han ocurrido en Chihuahua, entonces, en ese sentido es muy importante que las personas sepan que existen diferentes vías legales para lograr la justicia”, explicó.

Refirió que es muy importante que la ciudadanía sepa que existen otros medios para alcanzar la justicia, y que lo primero que hay que hacer es asesorarse.

“Es fundamental que las personas se asesoren con un especialista en esos temas porque este tipo de situaciones generan enojo, tristeza, frustración entonces al actuar sin asesoría, lejos de beneficiarse muchas veces sólo perjudica”.

La abogada explicó que muchas personas no toman acción por que se desaniman desde el principio y creen que no va a lograrse, sin embargo, no es así.

“Una vez que reciben asesoría lo que pueden obtener es una indemnización por el daño que se haya causado; porque por ejemplo, una mala cirugía puede generar un grave problema de salud y no sólo eso, sino que además, el daño psicológico puede ser muy grande”.

Recientemente, Judith y su colega Omar Pérez, acompañaron el caso de una persona que tenía diabetes y que fue estuvo en el IMSS, pero debido a que no se le dio una atención oportuna, perdió los dedos de sus pies.

“Logramos esa sentencia en la que obtuvimos una indemnización por el daño físico, pero también por el psicológico”.

Tras eso, el señor LCCE, quien vivió en carne propia la pérdida de sus dedos dijo que sí es posible ganarle a las autoridades y por ello invitó a las personas a que no se queden calladas y expongan sus casos.

“Yo andaba perdiendo mi pie por una infección, saqué cita con un doctor particular y cuando lo revisó me dijo que traía una infección muy fuerte en mis dos dedos y que ya me había entrado gangrena; luego me dijo que mi pie necesitaba una operación urgente, me operaron y luego, fue ahí cuando conocí la licenciada Judith Sáenz”.

Es importante resaltar que si alguien está pasando por una situación así o perdió a algún familiar por una negligencia médica también pueden darles asesoría jurídica llamando al: 6145356011.

ALGUNOS CASOS

En este año, Agentes del Ministerio Público y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad de Investigación de Daños y Lesiones de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, llevaron a cabo un operativo en un consultorio médico de la ciudad de Chihuahua, en respuesta a la denuncia de una mujer que sufrió graves lesiones tras someterse a una cirugía estética.

Según la denuncia presentada por la víctima, en septiembre de 2023 se sometió a una operación de glúteos en un consultorio ubicado en la calle Melchor Guaspe de la colonia Dale; sin embargo, la intervención resultó en complicaciones que afectaron su salud y dejaron deformidades permanentes en la zona de los glúteos y la cadera.

Las investigaciones ministeriales revelaron que el médico a cargo de la intervención no posee la cédula que lo acredita como especialista en cirugía plástica y reconstructiva, lo que genera dudas sobre su capacidad y habilidades para realizar procedimientos médicos de este tipo.

Durante el cateo realizado en las instalaciones del consultorio médico, los agentes documentaron que no se cumplen con las condiciones óptimas para llevar a cabo intervenciones médicas de esta naturaleza en dicho lugar.

En el transcurso del operativo con orden judicial, las autoridades aseguraron diversos documentos pertenecientes a la víctima y al establecimiento. Además, el consultorio fue clausurado con el fin de facilitar el seguimiento de la investigación, que tiene como objetivo esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades pertinentes.

Este hecho, puso de manifiesto la importancia de la regulación y supervisión en el ámbito de la cirugía estética, así como la necesidad de que los profesionales de la salud cuenten con las credenciales adecuadas para garantizar la seguridad y bienestar de los pacientes.

La Fiscalía dijo que continúa con las indagatorias para asegurar que se haga justicia y prevenir situaciones similares en el futuro.

RECOMENDACIÓN POR LA CNDH

Recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social por hechos acontecidos entre julio y septiembre de 2022 en que, derivado de omisiones por parte de seis integrantes del personal médico del Hospital General de Zona número 6 de Ciudad Juárez, una paciente murió.

De acuerdo con el comunicado emitido por el organismo anteriormente mencionado, derivado de la recomendación 244/2023, tras más de un año de investigación y análisis del caso quedaron corroboradas las violaciones a los derechos humanos de protección de la salud y la vida, en agravio de una mujer que tenía un tumor maligno en la piel y misma que fue hospitalizada en el nosocomio mencionado del 25 de julio al 10 de septiembre de 2022.

La Comisión señaló que quedó acreditado que la atención otorgada a la víctima “fue inadecuada, debido a que la colocación de nefrostomías y fue retrasada durante aproximadamente 17 días, mientras que la colocación de ‘catéter doble J’ y la colostomía nunca se realizaron”.

En relación con estas omisiones se encontró la probable responsabilidad de seis integrantes del personal médico que “incumplieron con lo señalado en el marco jurídico y en las guías de atención en materia de prestación de servicios de atención médica”, lo que llevó al deterioro de salud de la víctima, hasta su fallecimiento.

Además, no se solicitó el traslado de la víctima a donde sí pudieran atenderla, no se integraron notas de ingreso al servicio de oncología ni se le dio seguimiento a su evolución durante el tiempo que duró internada.

La denuncia fue interpuesta por una víctima indirecta, familiar de la persona fallecida, y se incluyen otras cuatro víctimas indirectas afectadas por el fallecimiento, a quien el IMSS deberá realizar la reparación integral del daño ordenada en la recomendación.

La dependencia federal deberá proveer atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales; deberá registrar a la víctima en el Registro Nacional en la materia, y compensar económicamente a las víctimas indirectas.

También coadyuvar en el seguimiento al expediente administrativo iniciado por el Órgano Interno de Control del IMSS; impartir un curso integral sobre derechos humanos relacionados con el derecho a la protección de la salud y sobre el manejo de la hiperprolactinemia; emitir una circular dirigida al personal, y en particular a los seis involucrados, para adoptar medidas de prevención para integrar debidamente los expedientes médicos.

