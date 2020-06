Hasta su abogado desconoce si hubo reparación del daño

Chihuahua– El abogado Hugo Perea Arballo, defensor particular de Ricardo Yáñez declaró a El Diario desconocer si su cliente ya entregó los pagos correspondientes a la reparación del daño por la sentencia que recibió de cuatro años de cárcel.

El litigante dijo que debido a que se encontraba ausente de su despacho por la pandemia del Covid-19, no tenía esa información.

Entrevistado vía telefónica por El Diario, Perea Arballo comentó “fíjese que ahorita con lo de la pandemia, me ausenté totalmente del despacho.

Estoy confinado en casa y entonces la verdad es que yo no he hablado con él (Ricardo Yáñez), no tengo ahorita algún dato relevante que comentar.

Yo me incorporó el día primero de Julio ya a mi despacho de nueva cuenta”, expresó.