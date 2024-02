Hasta 30 kilómetros de fila para cruzar la caseta de Sacramento

La fila de camiones de carga y ciudadanos que buscan transportarse por la carretera Chihuahua-Juárez llegó a los 30 kilómetros en la caseta de Sacramento, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), quienes tienen cerrada la vía ante la agresión sufrida por uno de sus operadores en un intento de asalto.

El resultado del bloqueo fue dado a conocer mediante un comunicado en el cual se señala que se hace un llamado a las autoridades para llegar a negociación pronta con los transportistas, quienes exigen la captura de quienes atacaron a su compañero la tarde del viernes.

“Urge reestablecer la circulación que permanece cerrada desde ayer viernes 09 de febrero a las 18:00 horas aproximadamente por más de 200 operadores”, señala el boletín.

El bloqueo, situado en el kilómetro 031+500 de la carretera Chihuahua-Juárez, en el tramo Sacramento-El Sueco, ha provocado el congestionamiento con más de mil camiones de carga y ciudadanos varados en las filas, lo que, además, representa “una demora en la entrega de bienes y mercancías que representan pérdidas millonarias aún no cuantificadas”, de acuerdo con la Canacar.

El organismo empresarial exige a las autoridades de los tres niveles de gobierno reforzar las medidas de seguridad para evitar incidentes como el ocurrido, que continuamente ponen en riesgo al personal operador en las carreteras del país.

Añade que por dicha carretera circulan diariamente cerca de dos mil camiones de carga en ambos sentidos, de los cuales 800 aproximadamente vienen de un cruce fronterizo, lo que se ve afectado por los actos delictivos por los que exigen justicia, y que a su vez “merma la competitividad comercial de México.

Finalizan señalando que Canacar “comparte la indignación de familiares y compañeros del operador y confía en que las autoridades implementarán las acciones pertinentes para frenar los delitos en las carreteras y se pueda transitar por ellas con total seguridad”.

Ayer, un conductor de tráiler fue agredido por personas a bordo de un auto compacto y una camioneta negra, a disparos por arma de fuego en un intento de asalto, a la altura de Moctezuma, a 185 kilómetros de Ciudad Juárez.

“Estamos conmocionados, estamos muy molestos, estamos con muchos sentimientos por el hecho de que en nuestro estado no pasaba y está empezando a presentarse, no sabemos qué es lo que está pasando, quién realmente nos escuche para que quede claro que no pasaba, está pasando ya aquí”, expresó el viernes Fabiola Gómez, quien es parte de la Asociación de Transportistas A.C. (ANTAC).

La agresión se dio a cinco días de que los transportistas protestaron por los asaltos de que son víctimas en el centro y sur del país, por lo que se consideró que pudo ser en represalia por las manifestaciones.

El chofer, hasta la noche de ayer, se reportaba como grave, y requería de sangre tipo B+ de manera urgente.

Las personas interesadas en donar sangre para salvar la vida del conductor lesionado en un hecho violento, favor de acudir al Hospital Regional Número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde les proporcionarán información sobre el lesionado, de quien no se proporcionaron datos generales por estrictas medidas de seguridad.