Harán padrón de afectados por Aras

Chihuahua.— En coordinación con la Defensoría Pública, la diputada María Antonieta Pérez recibirá a personas afectadas por Aras en Chihuahua y Ciudad Juárez, anunció la legisladora, quien confirmó contar con el documento en donde se indica que el CEO de ARAS, Armando Gutiérrez Rosas, vendió sus acciones de la empresa desde abril pasado, lo cual pudiera representar fraude procesal.

En la capital del estado se atenderá a denunciantes a partir de las 9:00 horas el próximo domingo 5 de diciembre, en el estacionamiento del Estadio de Béisbol de la Deportiva Sur; en Juárez también se instalará un módulo a partir a partir de las 12:00 horas en el monumento a Benito Juárez, este viernes 3 de diciembre.

Los afectados deberán llevar copia de la credencial de elector, una copia del contrato que firmaron con Aras, cantidad que invirtieron y la copia de los recibos por el dinero que entregaron a la empresa, y el monto total.

Indicó que el objetivo es generar una base de datos para que la Defensoría Pública registre a los afectados que se adhieren a esa acción colectiva que ya inició con 100 afectados, y que se presentará ante un juez federal durante la próxima semana.

“Desafortunadamente no tenemos puntos todavía para los demás municipios, pero, aunque no estén en esta primera recepción de documentación, cuando se hace una colectiva, ellos se pueden ir adhiriendo posteriormente y sus derechos quedan salvaguardados también”, concluyó, no sin antes resaltar que la oficina de Juárez se encuentra cerrada.

Pérez destacó que para que se fraguara el fraude de la empresa se requirió blindaje por parte de autoridades de todos los niveles de gobierno, sobre todo en el plano federal, por el involucramiento de personas cercanas a Gutiérrez Rosas en dependencias claves como la Secretaría de Hacienda.