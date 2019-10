Harán estudios psicológicos a presunto infanticida

Chihuahua— Juan Manuel V. G., presunto homicida de la niña C. C., asesinada a finales de octubre del año pasado, será sometido a 2 nuevos estudios para saber si tiene o no problemas mentales, ya que se le hizo un análisis previo que determinó que no tenía ninguna condición en ese sentido y está acusado de cinco delitos: desaparición, trata de personas, pornografía infantil, violación y homicidio.

Así se estableció ayer en audiencia penal realizada en la Ciudad Judicial, en la que un Juzgado de Control solicitó al Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) que atienda al imputado para realizarle una resonancia magnética y un electroencefalograma.

Para ello deberá ser trasladado desde el Cereso Número 1, en Aquiles Serdán, al hospital que defina la dependencia estatal para los estudios.

Esa nueva revisión la planteó un defensor de oficio que debió asumir ayer el cargo tras el abandono del abogado defensor que llevaba el caso. En la audiencia se evidenció que el jurista que lo respaldaba no acudió y se declaró el cambio de abogado.

Ello provocó que se difiriera la revisión de pruebas para prepararle el juicio oral a Juan Manuel, a fin de que el nuevo defensor pueda conocer la carpeta de investigación de su representado.

La próxima audiencia se realizará el miércoles 23 de octubre a las 11 de la mañana. En la causa penal número 3585/2018 lo buscan responsabilizar por la desaparición de la menor el 24 de octubre del 2018 en la zona de avenida Independencia y 20 de Noviembre en la ciudad de Chihuahua.

Tres días después fue encontrada asesinada y el hoy detenido acudió a declarar como presunta víctima al asegurar que había sido obligado a llevarse a la niña, por ser conductor del servicio Uber, sin embargo la autoridad investigadora determinó que hay elementos para verlo como principal responsable del crimen.

Juan Manuel quedó detenido el mismo 27 de octubre del 2018, día en el que el cuerpo de la menor fue localizado, y posteriormente se le presentaron cargos en contra por el crimen.