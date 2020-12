Han retenido a productores de forma indebida: CEDH

Chihuahua.- "Es un exceso que los tengan en prisión preventiva, a título personal considero que el único camino que tienen los agricultores de La Cruz es la vía jurisdiccional a través del amparo y que interpongan la queja ante el Consejo de la Judicatura en contra de los jueces que los han retenido a mi parecer, de manera indebida", expresó el ombudsman Néstor Manuel Armendáriz.

El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) expresó que le toco a él personalmente hablar con las mamas y familiares directos de los detenidos.

"Recién ocurridos los hechos, nosotros le recibimos una queja a los familiares por las irregularidades en la detención. Consideramos que fue indebida, porque hubo una retención por que los elementos de la Guardia Nacional tardaron en consignarlos al Ministerio Público, hasta el día siguiente.

Además de que se denunció que les sembraron pruebas y recibieron malos tratos, entonces recibimos la queja en ese sentido y la mandamos a la Comisión Nacional", expresó. Néstor Manuel Armendáriz explicó que la CEDH no alcanza las resoluciones de los jueces, mientras que la intervención de la CNDH es sobre las actuaciones de la Guardia Nacional.

"No se pueden analizar las resoluciones que son de carácter jurisdiccional, es decir, una sentencia, un auto de vinculación a proceso porque son jurisdiccionales pero hay actos de los jueces que si podemos conocer, por ejemplo si se tardan demasiado, actos administrativos que realicen los jueces.

Es decir el único camino que queda es una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, porque los dictámenes que se hicieron por parte de la defensa, por expertos, es que las granadas no son explosivos, son latas de gas lacrimógeno que no son armas letales y no encuadran en lo que está escrito en la Ley Federal de Armas de Fuego", subrayó.