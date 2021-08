Han muerto por Covid 67 vacunados

Al menos 67 personas vacunadas contra Covid-19 han fallecido a causa de esa enfermedad a nivel estatal, dio a conocer la Secretaría de Salud.

De las muertes, documentadas de enero a mayo pasado, 63 entre quienes solamente contaban con una de dos inyecciones necesarias para crear inmunidad completa ante el SARS-CoV-2, mientras que cuatro tenían el esquema de vacunación completo, se constató por medio de Transparencia.

Los 63 fallecidos corresponden al 18% de 336 personas que se contagiaron aun con vacunación parcial en el referido lapso. Las otras cuatro víctimas mortales representan el 4% de 101 contagiados en Chihuahua que ya contaban con ambas dosis.

La directora de Control y Prevención de Enfermedades, Leticia Ruiz González, apeló a la conciencia de la población puesto que, recordó, los biológicos de cualquier fórmula son una herramienta más en la pandemia, pero no implican su final, pues ahora embate con otras cepas.

“Debemos de continuar con las medidas preventivas. Es muy importante que la ciudadanía que se haya vacunado no se confíe, recuerden que el sistema inmunológico tarda en tener la inmunidad y lo observamos en los números, vemos cómo la confianza se ha visto reflejada en los hospitales”, dijo.

La subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud, Wendy Ávila Coronado, recordó que es preciso esperar al menos tres semanas después de la segunda dosis para que el organismo desarrolle la protección necesaria para mitigar los efectos generados por el coronavirus.

“Es sumamente importante este punto, no debemos de confiarnos. El hecho de estar vacunados no significa que no se pueda contraer la enfermedad y transferirla a otra persona. También es importante mencionar que la vacuna tiene su efectividad total cuando se alcanzan las dos dosis”, recalcó.

Ambas funcionarias exhortaron a la población a velar por mejorar su hábitos, puesto que los factores como la obesidad, hipertensión y diabetes, entre muchos otros, deterioran la eficacia de los antivirales que aunque auxilian en caso de contraer la patología no eximen al 100% de complicaciones.

Casi la mitad de la población juarense carece aún de su dosis de refuerzo de la vacuna anti-Covid-19, ya que 181 mil 128 personas de 40 a 49 años y 440 mil 515 de 18 a 39 no han completado sus esquemas.

