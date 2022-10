Han muerto de Covid más de mil vacunados

Ciudad Juárez.- Al menos uno de cada 10 muertos a causa del Covid-19 a nivel estatal estaba vacunado, informó a través de Transparencia el órgano descentralizado de Servicios de Salud. Aseveró que de 10 mil 154 fallecidos por SARS-CoV-2 en la entidad, mil 070 entran en la categoría de las “defunciones de pacientes vacunados”; de éstas, se informó que 201 fueron en 2021 sólo en Juárez y se suman 247 más en lo que va de 2022, dando un total de 448 en este municipio desde que tuvo inicio del Plan Nacional de Vacunación (PNV).

Mientras el Consejo de Salud calendariza su próxima sesión, donde abordará remover o no el cubrebocas, las cifras oficiales solicitadas por El Diario refieren que en los últimos dos años esta frontera ha documentado en el estado el índice más alto de inoculados finados debido a complicaciones del virus, seguido de Chihuahua capital, al que corresponden 226 (171 durante el pasado año y 55 más en el actual), de acuerdo con las cifras del departamento de Epidemiología obtenidas en la consulta 080142922000378.

Les sigue Delicias, con 113 (77 en 2021 y 36 en 2022). El resto de localidades –durante el mismo período– han documentado 93 en el caso de Hidalgo del Parral, más otras 91 correspondientes a Cuauhtémoc, asimismo 48 en Nuevo Casas Grandes, 12 en Camargo, siete en Jiménez, siete en Bocoyna, además otros cuatro en Aldama, cuatro en Santa Bárbara, cuatro en Allende, cuatro en Guachochi, dos en Guerrero, dos en Ojinaga, dos en San Francisco del Oro, una en Ahumada, una en Buenaventura y una más en Urique.

“Los antivirales son medicamentos que actúan combatiendo los virus. No curan enfermedad, pero consiguen que la sintomatología sea más leve disminuyendo la posibilidad de complicaciones y la inmunización o vacunación es una medida de protección primaria a la salud para generar inmunidad en forma masiva y de esta manera prevenir la gravedad (del cuadro clínico)”, destacó el área del organismo al que está supeditada en esta urbe la Jurisdicción Sanitaria número II, que vela por la salud en la región.

Puntualizó que la efectividad de los blindajes no está a discusión. Sin embargo, enfatizó que es indispensable que la comunidad no se confíe, ya que éstos no evitan la infección y su rango de éxito continúa ligado a factores como la edad y que el inoculado no cuente con patologías inmunodepresoras: diabetes, obesidad, hipertensión, VIH, cáncer, entre otras que podrían comprometer al bienestar general, toda vez que provocan en el organismo un descenso en la capacidad de respuesta ante las afecciones.

Entre las recomendaciones sugirió el lavado frecuentemente de manos con agua y jabón y evitar tocarse la cara, además –en tanto no existan otras directrices, pues la fecha de la reunión sigue sin definición– usar los cubrebocas, así como gel antibacterial. Del mismo modo, llamó a mantener al menos 1.5 metros de distancia con la gente. De presentar síntomas, el exhorto es buscar atención profesional y aislarse durante para no permitir la dispersión, pues el virus suma 177 mil 821 pacientes desde 2020 en el territorio estatal.