Han localizado 23 fosas clandestinas en el estado

Chihuahua.– Un total de 23 fosas clandestinas se han localizado en el estado entre los meses de enero y octubre, según informó la Fiscalía General del Estado (FGE), en las cuales se han encontrado 13 cadáveres completos, cuatro osamentas completas y dos osamentas incompletas, y además se ha podido identificar a nueve víctimas.

Fue la semana pasada cuando dos osamentas fueron localizadas al interior de un domicilio de la colonia Nuevo Triunfo en la capital del estado, y el pasado mes de junio, en una granja de la avenida Venceremos, se localizaron tres cuerpos en dos intervenciones distintas.

PUBLICIDAD

El informe emitido por la FGE establece que en la capital del estado hallaron tres fosas durante el mes de junio, en una de ellas se encontró una osamenta incompleta y en las otras dos cadáveres incompletos que aún no son identificados; asimismo, en julio se encontró otra fosa con un cadáver completo, mismo que ya está identificado. En agosto se localizó una más con una osamenta incompleta; dichos restos no están identificados. Finalmente, en octubre fueron dos fosas con osamentas incompletas que aún no son identificadas.

En Juárez han sido diez fosas clandestinas localizadas durante los primeros diez meses del año. En éstas se encontraron siete cadáveres completos, de los cuales cinco ya están identificados, y se encontró también una osamenta completa de la que aún no se ha podido establecer la identidad.

En el municipio de Madera, en septiembre se dio el hallazgo de una fosa en la que se encontró un cadáver completo y ya fue identificado.

Guadalupe Distrito Bravos es otro de los municipios en los que se han encontrado fosas y en su interior se halló una osamenta completa que no ha sido identificada.

En Urique fueron tres las fosas clandestinas localizadas el pasado mes de julio con osamentas completas que no han sido identificadas.

Mientras que en Práxedis se localizó un cadáver completo que no ha sido identificado, de acuerdo con la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

También la semana pasada, durante un rastreo realizado como parte de los operativos permanentes para la búsqueda y localización de personas con reporte de ausencia y/o desaparición en la Zona Norte, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) encontraron restos óseos en la localidad conocida como “El Mimbre”, en el municipio de Guadalupe Distrito Bravos.