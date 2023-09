Han interpuesto 2 quejas ante CEDH por libros de texto

Chihuahua.- Al menos dos quejas se han interpuesto ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en referencia a los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana. Las mismas se hicieron llegar a la Comisión Nacional quien tiene competencia. Estas quejas se muestran en contra del material, mientras que a favor o por motivo de la falta de entrega de los mismos no se han presentado ninguna, informó el presidente de la CEDH en Chihuahua, Néstor Armendáriz.

“Se presentó la primera hace tiempo en contra de autoridades federales: Secretaría de Educación Pública, el titular del Poder Ejecutivo, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Esta se remitió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para su conocimiento sustanciación y tramitación. En días recientes se recibió similar escrito signado por parte del presidente del Consejo

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional donde se hace una narrativa de hechos y se considera que se están violentando el interés superior de la niñez, a la educación, entre algunos otros, incluso el de padres de familia y madres de familia a participar y tener algún grado de intervención en la educación de sus hijos e hijas”, expresó el titular de la CEDH.

Explicó que ambas se remitieron a la CNDH derivado de la naturaleza de las autoridades a las que se están señalando pero desde el estado de Chihuahua.

“En lo individual no ha habido ni una sola queja y, quiero decirlo, estas dos quejas han sido en contra de la modificación que se hizo de las adecuaciones a los materiales de los libros escolares pero no ha habido ni una sola en contra de la no distribución. Aquí hay que recordar que hay una suspensión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en base a una controversia constitucional planteada. Realmente no podríamos nosotros analizar el hecho hasta que la Suprema Corte resuelva ya estaremos en actitud de ver que es lo que corresponde”, destacó el ombudsman.