Han detenido a seis por tráfico de migrantes

Chihuahua, Chih.- En lo que va de la presente administración han sido detenidas seis personas por el delito de trata de personas en contra de migrantes, informó el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez.

El funcionario indicó que existen varias investigaciones para detectar a quienes cometen este delito y así frenar el tránsito de personas migrantes que terminan siendo encontradas en condiciones precarias dentro de bodegas, viviendas y hoteles.

Loya Chávez explicó que lamentablemente muchas de las personas que son rescatadas no colaboran en las indagatorias pues el tráfico de personas es un ilícito que beneficia a ambas partes.

Refirió que la SPPE trabaja de manera permanente con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Nacional para detectar personas en tránsito, además de coordinarse con la Border Patrol.

No obstante, reiteró que las personas que son aseguradas no pueden permanecer bajo resguardo de la autoridad si éstas no acceden a ser llevadas a algún albergue, como ocurrió con las 95 personas encontradas en el Hotel Colonial de la capital, las cuales fueron puestas en libertad pues rechazaron el apoyo que se les brindó.