Han cumplido concesionarios a 1 año de aumento de tarifa: De la Peña

Chihuahua.- Como un resultado positivo y con compromisos cumplidos por parte de concesionarios de transporte calificó el secretario de gobierno, Santiago de la Peña, el primer año desde el incremento a la tarifa del transporte público. Señaló que se ha cumplido con el 95 por ciento de renovación de flotilla de autobuses y no obstante serán 88 las que se retiren en la ciudad de Chihuahua y 245 en Ciudad Juárez, para lo que ya se llevan a cabo los procesos.

“Ha habido un cumplimento, ha habido un gran avance. Con estos números en donde estamos arriba del 95, 96 por ciento de unidades en año modelo, pues me parece que no es algo espontaneo. Es un trabajo, un esfuerzo de parte de los concesionarios, de parte de gobierno del estado les liberó a ellos la posibilidad de ser nuevamente sujetos de crédito y al menos en la ciudad de Chihuahua el resultado ha sido bastante bueno. Sobrepasar el 95 por ciento con unidades del año es algo que hace mucho no se veía, o si es que nunca había sucedido en la ciudad de Chihuahua”, expresó.

Abundó que la meta es que este avance se replique en todos los municipios donde se tienen concesiones para las rutas alimentadoras.

Sobre las declaraciones de la diputada Carla Rivas, quien dijo que habría cinco nuevas rutas en la ciudad capital enfatizó que se trabaja en el rediseño de rutas por el crecimiento de la ciudad.

“Buscamos que no haya retroceso donde hemos avanzado. Se reactivó la Ruta 15, una ruta que se había dejado de atender de manera correcta. Se citó a los concesionarios y ya está funcionando de manera adecuada, se está incluso midiendo el flujo de usuarios de tal manera que si vemos que hay la necesidad de incorporar más unidades en esa ruta, así se hará”, dijo.

A un año de que el pasado 5 de abril del 2023 se acordara incrementar el precio del pasaje en las rutas alimentadoras se signó un compromiso de que se mejoraría el servicio, sobre todo al introducir unidades último modelo para todas las rutas.

No obstante actualmente hay 240 procedimientos en Ciudad Juárez para retirar concesiones y 88 en la ciudad de Chihuahua por el incumplimiento de los concesionarios. “Son procesos de carácter administrativo y que son prácticamente un juicio que llega a ser tortuoso. Nosotros lo iniciamos y el particular tiene la posibilidad de defenderse. Yo espero que en un mes o dos meses más podamos determinar como canceladas algunas concesiones”, puntualizó.

