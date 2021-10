Han asesinado en Chihuahua a mil 209 menores

Ciudad Juárez— Al menos mil 209 menores de edad han sido víctimas de homicidio doloso en el estado de Chihuahua desde 2010, la mayoría de ellos en Ciudad Juárez, en donde ayer fue velada la adolescente Rosa Isabel Muñoz Campos, de 13 años de edad, después de haber sido asfixiada presuntamente por tres de sus amigos, de entre 16 y 17 años.

A través de un reporte de la Unidad de Transparencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que del primero de enero de 2010 al 31 de agosto de 2021 fueron mil 209 los menores asesinados en todo el Estado, 591 de ellos en el municipio de Juárez, en donde este año ya suman 34 víctimas, con Rosita, quien fue asesinada el pasado 30 de septiembre.

“Hola, mi nombre era Rosa Isabel Muñoz Campos, tenía 13 años. Me encontraron a la orilla de la carretera en Ciudad Juárez. Lejos de casa, lejos de mi familia y amigos. No había nadie quien me pudiera defender del daño que mi hicieron. Un hombre me arrebató la vida, me arrebató las ganas de salir adelante, de ser mejor cada día, de crecer como una niña feliz y normal, de formar un buen futuro para mí y mi familia”, escribieron juarenses a través de redes sociales con la exigencia de “Justicia para Rosita”.

“No es justo que mi familia esté llorando hoy a mi cuerpo, en una caja fría, yo no merecía esto, yo no le hice daño a nadie, lo único que quería era ser feliz y crecer a lado de las personas que me aman. Sean ustedes mi voz, pidan que se haga justicia para mí, para que esto no le pase a otra niña inocente igual que yo”, agrega el mensaje viral.

El 30 de septiembre, su hermana, Ana Muñoz, compartió en Facebook una fotografía de Rosita, con el uniforme de su graduación, y junto a la imagen suplicaba a los fronterizos que la ayudaran a encontrarla; esa misma tarde, la adolescente fue encontrada sin vida.

De acuerdo con las autoridades, la víctima de feminicidio se encontrada envuelta entre una sobrecama y plásticos, en un terreno lleno de basura, ubicado en las calles Pavor Real y 12 de Octubre, a unos metros de las paredes de la capilla San Andrés.

Personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) se encarga de recuperar todas las evidencias en la escena del crimen, en donde fue encontrada la adolescente quien según la necropsia fue asfixiada por estrangulamiento.

Ayer, la FGE informó sobre la detención de Kevin ‘N’, de 17 años; Alexis ‘N’ de 17 y Víctor Manuel ‘N’, de 16 años, como probables responsables del feminicidio, ya que aparentemente confesaron su responsabilidad en la muerte de quien era su amiga.

Los tres presuntos feminicidas fueron presentados ayer ante un juez especializado en adolescentes infractores. Uno de ellos había compartido la fotografía de Rosita durante el pasado fin de semana en su página de Facebook, la misma red social en la que mostraba su gusto por los corridos, la mariguana y los videos con armas de fuego.

De acuerdo con las estadísticas de la FGE, de los mil 209 menores asesinados en el Estado desde 2010 hasta el 31 de agosto pasado, 171 fueron privados de la vida en la ciudad de Chihuahua, 88 en Guadalupe y Calvo, 51 en Guachochi, 36 en Cuauhtémoc, 20 en Bocoyna y 20 más en Hidalgo del Parral.

Del total, 195 tenían entre 0 y 11 años de edad al momento de ser asesinados y mil 14 era adolescentes entre 12 y 17 años.

Según el informe de las autoridades, 779 de ellos fueron privados de la vida con un arma de fuego, 122 con un arma blanca, 110 a golpes, 50 fueron asfixiados, además de Rosita quien no se encuentra en el informe dado el pasado 28 de septiembre, y 148 más fueron asesinados de otras formas.