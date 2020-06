Han aplicado 12 mil 172 pruebas de Covid-19

Archivo / El Diario

Ciudad Juárez— A casi cuatro meses de oficializarse la pandemia por Covid-19 en el estado, la Secretaría de Salud reportó haber aplicado hasta ayer 12 mil 172 pruebas en los distintos servicios de derechohabiencia.

Estas pruebas PCR (de reacción en cadena de polimerasa, por sus siglas) confirman la presencia del virus en el organismo.

El esquema de aplicación de pruebas practicado en la entidad es uno “pasivo” y no uno “activo”, lo que implica que las pruebas PCR que se hacen son en su mayoría a personas que acuden a hospitales con síntomas, que se desencadenan una vez que la enfermedad por Covid-19 ya presenta avances.

Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte, dijo que el Laboratorio Estatal ha aplicado 6 mil 180 PCR, y asimismo los laboratorios del IMSS realizaron mil 035; el Hospital Ángeles, 69; el laboratorio UACH, 133; la Clínica Médica Internacional, 2 mil 584; Precise, 154; Star Médica, 34, e Imagen Diagnóstica, mil 983.

Si bien el total de la población en esta entidad no está enferma o requiere una prueba PCR, esta cantidad de muestras aplicadas continúa siendo mínima, lo que impide elaborar estrategias de prevención aterrizadas para atender de forma oportuna a la población, sostuvo Lorenzo Soberanes, vicepresidente de Salud de la Canaco y presidente del Clúster de Turismo Médico en Ciudad Juárez.

“Creo que son insuficientes las pruebas, no van a reflejar nunca la situación que tiene la ciudad y por eso estamos así, porque nunca va a haber un programa preventivo. La parte epidemiológica nos ha fallado mucho, y aunque existe el talento, no podemos tener cifras, nadie quiere dar números oficiales reales y ahí no se puede establecer ningún programa o proyecto, es imposible”, puntualizó.

De acuerdo con el director médico Arturo Valenzuela Zorrilla, la estimación oficial de casos de Covid-19 en el estado es cercana a 10 mil contagios positivos, pero sólo 2 mil 551 se han oficializado por pruebas de PCR.

Para oficializarse los 10 mil casos estimados, a través de PCR, deberían de cuadruplicarse las pruebas aplicadas, partiendo de que, por cada 12 mil 172 pruebas, el 21 por ciento (2 mil 551) da positivo.

Ante este análisis, para tener un dato más acercado a la realidad, la Secretaría de Salud debería haber aplicado para esta fecha cerca de 48 mil 688 pruebas, pero sólo han aplicado 12 mil 172.

Por las limitantes, las pruebas aplicadas continúan siendo reducidas, ya que de forma oficial se ha reconoció que por cada 100 mil habitantes en el Estado, la Secretaría de Salud aplica 187 pruebas.

La situación en Ciudad Juárez, urbe que hasta ayer sumaba mil 595 confirmados por PCR, es igual, ya que, por cada 100 mil habitantes, la capacidad instalada sólo da para aplicar 217 muestras PCR. (Alejandro Vargas)

