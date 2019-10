Hallan golpeada en Yucatán a desaparecida en Chihuahua

Chihuahua— “Malherida” fue localizada Valeria Muñoz Ávila, la joven desaparecida el miércoles pasado y encontrada ayer por la mañana en Mérida, Yucatán. Actualmente se encuentra en un hospital recuperándose de las heridas, confirmó a El Diario un familiar, quien prefirió no brindar mayor información para no entorpecer las investigaciones del caso.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado afirmaron que una de las líneas de investigación sería la trata de personas en el Centro de la ciudad, aunque hasta el cierre de la edición no se había confirmado esa versión.

“Está muy lastimada en un hospital en Mérida, estamos seguros que alguien se la llevó por la fuerza”, comentó el familiar, quien añadió que los padres de Valeria se trasladaron hacia aquella ciudad con la finalidad de estar con su hija, quien desde temprano era resguardada por autoridades estatales de aquella zona del país.

“Ella jamás se iría por su propia voluntad, quienes la conocemos sabemos los valores, educación y el amor por su familia”, comentó.

La Fiscalía informó a través de un comunicado que la mujer fue localizada en buen estado de salud, sin embargo, la información contrasta por lo dicho por la propia familia.

A través de Facebook familiares pidieron a la ciudadanía no juzgar a Valeria debido a que no se conoce la verdadera historia de los hechos, “les pedimos que no juzguen a una mujer tan respetable como Valeria, ella se empeña a diario por enorgullecer a sus padres y a su familia”.

Según la FGE, las líneas de investigaciones desarrolladas por la Unidad de Búsqueda de Mujeres y Niñas Ausentes Zona Centro en torno al caso, revelaron el destino de la joven y una vez que se logró establecer su posible ubicación, se solicitó la colaboración de las autoridades del Estado de Yucatán, quienes tuvieron contacto con la joven durante la madrugada.

Valeria Muñoz Ávila, de 26 años de edad, desapareció el miércoles pasado cuando se dirigía de la calle Libertad hacía una de las estaciones del ViveBús para regresar a su domicilio, pero no volvió, por lo que sus padres interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Durante días familiares y amigos compartieron fotografías y las señas particulares de Valeria, en las que se pidió la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. (Carlos González / El Diario)





