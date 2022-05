Hacen a un lado la vivienda popular en la ciudad de Chihuahua

Chihuahua, Chih.- La edificación de vivienda económica y popular registra una fuerte caída con un 46.25% en 2021 en comparación al 2019 en la ciudad de Chihuahua. En tanto, la edificación de residenciales y residenciales plus aumentaron un 23.85 y 22.55 por ciento, respectivamente, informó José Luis Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda de Chihuahua (Canadevi). Precisó que en el 2019 construyeron mil 584 unidades para el segmento poblacional de menores ingresos, mientras que para el 2021 sólo se edificaron 724, debido, en primer lugar, a la eliminación del subsidio, y en segundo, a la inflación.

Recordó que el subsidio tenía un tope máximo de 75 mil pesos y dependía del valor de la vivienda y lo que le faltara al trabajador para comprar una vivienda. Si a alguien la faltaban 30 o 40 mil pesos para hacer la compra, se les facilitaban por parte de Sedatu.

Indicó que hay gente a la que le faltan 20 mil pesos y con los niveles bajos de salarios, no tienen un ahorro para completar por lo que se elimina la posibilidad de compra.

Subrayó que con la falta del subsidio y el tema de la inflación se complica llegar a una casa menor a 600 mil pesos, por el alto valor que tienen ahora el suelo y materiales.

El presidente de la Canadevi dijo que en el 2015 se llegaron a construir hasta dos mil 58 casas del segmento de económica y popular, por lo que de ese año a la fecha, habría caído un 65 por ciento la construcción de ese tipo de viviendas.

Recordó que en el 2018 se canceló el subsidio que otorgaba la Sedatu para la compra de este tipo de unidades y a partir del 2019 dejó de operar.

El presidente dijo que con la eliminación del subsidio y ahora con la inflación, la verdad es que es poco la vivienda económica y popular que se construye en el municipio, por la dificultad que tiene el mercado.

Planteó que por un lado se observa que la vivienda económica y popular ha caído, pero por otro, crece la demanda potencial, ya que hay créditos de Infonavit autorizados y disponibles para los trabajadores con menos ingresos que no pueden adquirir una vivienda.

Dijo que lo que preocupa es que una gran parte del mercado de vivienda popular esté siendo atendida por la vivienda irregular, con la compra de lotes sin servicio, ya que de entrada eso podría ser la única solución factible para los trabajadores con menos ingresos.

Sin embargo, el día de mañana el Municipio tendría que brindar esos servicios que no se están otorgando en la vivienda irregular, la cual no cuenta con agua, drenaje, alumbrado público, y al no estar atendiendo con una vivienda o lote con servicios, la gente lo atiende de la mejor manera que puede.

Apuntó que esta problemática se tiene que atacar desde los tres ámbitos de gobierno, porque es un tema complejo.