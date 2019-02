Hace 4 meses busca Tena a Corral y no lo atiende, condena Morena

Chihuahua–– El dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro Payán, solicitó al gobernador constitucional de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dejar a un lado sus pasiones deportivas para atender "de manera real" al alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez.

“Es increíble que un gobernador señale que el presidente municipal no quiere un diálogo y que más bien sólo pretende llamar la atención; de ser así, no estaría buscando una entrevista con él desde hace más de cuatro meses”, dijo.

Así mismo, comentó: “en Chihuahua ya sabemos que el gobernador no se pierde un carrera, un juego golf, o una salida a México, que para eso si tiene espacio en su agenda personal; pero también sabemos que ya es tiempo de que se ponga la investidura de gobernador y atienda a los demás entes de gobierno que lo requieren.

Chaparro Payán dijo que al mandatario estatal no le costará nada invertir una hora de su tiempo en escuchar lo que tiene que decir el alcalde Carlos Tena, “es más, lo retamos a que si después de esa entrevista es verdad que Tena solo quiere llamar la atención o es verdad que quiere trabajar de la mano con el gobierno estatal”.

“Urge señor gobernador su presencia en los distintos municipios de la entidad, le aseguramos y garantizamos que ya tendrá tiempo para el golf y sus maratones, pero en estos momentos es más importante su atención a las demandas de los alcaldes y la ciudadanía”, recalcó.