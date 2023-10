Habría otros dos involucrados en ataque a bar Vai-ven en Chihuahua

Chihuahua.- En la audiencia de formulación de cargos contra los detenidos por el delito de homicidio de cuatro personas en el bar Vai-ven el viernes de la semana pasada, trascendió que habría por lo menos otros dos sujetos relacionados, ya que en la narración de los hechos por parte de los testigos citados por el agente del Ministerio Público, antes del ataque fueron vistos dos hombres que estuvieron vigilando quienes estaban en el bar y constantemente llamaban por teléfono para preguntarle a quien estaba en la llamada, su ubicación y tiempo de llegada.

El lunes fue realizada la audiencia de formulación en la que fue declarada legal el arresto, ya que pudo concretarse antes de que los imputados alcanzaran a ingresar a la casa de uno de ellos. La acusación está bajo la causa penal 1503/2023.

El viernes por la noche, alrededor de las 11, fueron arrestadas cinco personas, pero solamente fueron presentadas cuatro, por lo que la representación social explicó que esto se debe a que fue demostrado que uno de los detenidos no tiene relación con los hechos. Una vez declarada legal la detención, fue realizada la formulación de cargos contra los detenidos quienes son: Brandon Rafael S. R., Jorge Alberto B. M., Javier A. A. y José Arnulfo C. C.

En la explicación de las declaraciones de cuatro testigos, quienes tienen identidad reservada, fue narrado como alrededor de las 8 de la noche del viernes dos sujetos entraron al bar y llamaron la atención debido a que al parecer era la primera ocasión que iban, además de que uno de ellos pidió un cerveza, la cual no se tomó, mientras que su compañero salía y entraba del lugar en varias ocasiones.

Algo que llamó la atención de los testigos fue que uno de ellos, el que estaba en la barra, hacía llamadas preguntando en donde estaba la persona que le contestaba y a qué hora llegaría. Alrededor de las nueve de la noche llegaron tres vehículos de los que descendieron varias personas, quienes fueron vistas por testigos que estaban en el estacionamiento en ese momento.

Los sujetos que llegaron en los tres autos, dispararon armas calibres 9 y 22 mm, para luego huir en los mismos autos, por lo que quienes estaban en el bar llamaron a las autoridades a las 9:05 de la noche, por lo que la búsqueda de los vehículos inició a las 9:15 aproximadamente localizando en auto Sentra negro, en el que estaban los cuatro imputados.