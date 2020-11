Habrá restricciones de 7 pm a las 6 am

Tomada de internet

Chihuahua— El Consejo Estatal de Salud acordó incrementar las restricciones a la población para reducir el número de contagios de Covid-19, y con esto las actividades de todo tipo en los 67 municipios quedarán suspendidas a partir de las 19:00 horas, y se retomarán hasta las 6:00 horas del día siguiente.

El presidente municipal de Juárez, Armando Cabada, confirmó las medidas aprobadas por el Consejo Estatal de Salud que entrarán en vigor a partir de mañana, pues se espera que hoy se publique el decreto en el Periódico Oficial del Estado.

La medida busca reducir los efectos de la pandemia que mantienen al borde del colapso al sistema de salud, con la saturación de los hospitales, pues al día de hoy se reportan 980 personas hospitalizadas, de las cuales 180 se encuentran intubadas.

También se contempla la suspensión de actividades durante los fines de semana que entraría en vigor desde las 19:00 horas del viernes, hasta las 6:00 horas del lunes, y esta medida aplicaría únicamente en los municipios más grandes, sin importar si son o no actividades esenciales.

Cabe señalar que desde que se anunció el regreso al semáforo rojo el pasado 22 de octubre, en Ciudad Juárez se estableció la suspensión obligatoria de actividades a partir de las 22:00 horas y se retoman a las 6:00 horas.

Sin embargo, debido a que las medidas aplicadas no han incidido en la reducción de contagios, estas restricciones se ampliaron a los 67 municipios a partir de las 19:00 horas.

Con esto, se pretende reducir la movilidad de la población, de modo que no salga de casa si no es necesario, pues actualmente el riesgo de trasmisión viral es elevado, razón por la que no se ha logrado reducir el número de contagios diarios que se presentan en la entidad, así como tampoco la cantidad de personas que requieren hospitalización.

El Consejo Estatal de Salud sesionó de manera extraordinaria ayer y los integrantes estuvieron presentes de manera virtual debido a las restricciones sanitarias, y ahí se acordó esta medida que incide en todo el estado.

También se contempla endurecer las sanciones para quienes organicen fiestas o reuniones en domicilios particulares, y aún más en caso de que los organizadores o invitados sean servidores públicos.

