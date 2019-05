Habilitan colonos nuevo camino

Chihuahua— El Gobierno del Estado saboteó de nueva cuenta el paso por la brecha Digna Libertad en el ejido Sacramento apenas doce horas después de que fuera rellenada la zanja por los vecinos y luego de una confrontación entre civiles y elementos de la Policía Estatal que dejó al menos 15 personas detenidas.

Ante esta acción los colonos decidieron habilitar otro camino en medio de la citada brecha que de igual forma conduce a la carretera a Juárez sin atravesar la caseta mientras analizan cómo procederán ante lo que calificaron como un abuso de poder del gobernador Javier Corral.

“Fue una operación relámpago de la Policía, nos volvieron a trozar lo que se tapó a punta de pala por la gente, pero volvimos a abrir otra brecha. A ver quién se cansa primero”, fue el comentario de uno de los inconformes que se quedó haciendo guardia en la brecha, pero que no pudo impedir la acción policial.

El ciudadano narró que fue alrededor de las 10:00 de la mañana cuando acudió la maquinaria escoltada por decenas de agentes de la Policía Estatal.

“César Quintana (administrador de la caseta Sacramento) es el responsable de este operativo. Yo atravesé mi camioneta para hablar a los compañeros, pero con la mano de chango me aventaron la camioneta”, comentó.

Los conductores que desde la mañana ya habían cruzado a Chihuahua por la brecha, al regresar a sus casas se encontraron con la sorpresa de que la zanja ya estaba excavada de nueva cuenta. Por lo anterior en medio de este camino vecinal que mide más de un kilómetro se abrió una salida que conecta de igual forma a la carretera a Juárez para acceder evitando el pago de caseta.

No obstante algunos de los automovilistas no se atrevieron a meter sus vehículos pues el camino era más inhóspito que la brecha Digna Libertad. Dicho acceso fue señalizado apenas con una bolsa amarilla de alimento para mascota.

“Por qué tienen que hacer eso, ni siquiera nos han dado fichas. Yo ya vine dos veces, traje mis papeles y les pedí pero no quieren, yo tengo varios muebles y no me dan. A diario pasa uno, imagínese estar pagando diario. Esto está mal, también pasar por aquí y es puro desgraciar los carros”, comentó uno de los habitantes del ejido que intentaba regresar a su casa.

Horas más tarde los ejidatarios realizaron en este acceso una reunión donde hicieron comida para la comunidad y analizaron las acciones que tomarán en próximos días.