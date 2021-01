Guió conocido de los LeBaron a sicarios

David Cruz / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Fidencio G., alias “Jano” o “El Jano”, fue quien guio a los sicarios el día de la masacre contra 17 integrantes de la comunidad La Mora. Él grabó el video del ataque a María Rhonita Miller y a sus cuatro hijos, fue quien dio la orden de quemar la camioneta en la que viajaban y luego fue “tirado” en la Sierra, donde permaneció escondido, hasta que decidió entregarse y confesar su crimen, narró ayer Adrián LeBaron.

“Jano” es un hombre de unos 35 años, originario del ejido Pancho Villa, en el municipio de Janos, Chihuahua, y gracias a él y a una “telaraña” de llamadas telefónicas que fueron rastreadas, las autoridades federales han logrado la detención de 16 hombres más, tres de los cuales han sido vinculados a proceso por el homicidio de seis niños y tres mujeres, así como por el homicidio en grado de tentativa de ocho menores más, seis de los cuales resultaron heridos.

De acuerdo con las declaraciones de “Jano” y otros detenidos, el padre de María Rhonita –quien al casarse adoptó el apellido Miller– ha ido reconstruyendo poco a poco cómo ocurrieron los hechos el 4 de noviembre de 2019.

Según la investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), un mes antes de la masacre ocurrida en la frontera entre Sonora y Chihuahua, Roberto G. M., alias “El Mudo” o “El 32”, líder de La Línea en el noroeste de Chihuahua, y sus sicarios, se reunieron con gente de quien es actualmente el hombre más buscado por la Agencia de Administración de Control de Drogas (DEA).

Los delincuentes se juntaron en Buenaventura, donde planearon un ataque coordinado desde Caborca, Sonora hasta el noroeste de Chihuahua “para calentar esa zona y cerrarles el paso a los otros cárteles hacia Estados Unidos”.

“Eso de Caro Quintero nada más lo menciona la Fiscalía –General de la República– porque ha salido en las carpetas de investigación, de las entrevistas que han hecho, y el juez lo mencionó. Pero es gente de Caro Quintero –la que acordó el ataque con La Línea–”, señaló.

El 3 de noviembre de 2019, “El 32”; Gildardo P., alias “El G3”; “El 29”, y otros hombres, se reunieron en el rancho de El 29, ubicado entre Janos y Ascensión, para planear el ataque, en el que de acuerdo con LeBaron participaron 100 hombres.

El padre de Rhonita ha visto cinco veces el video del momento en el que fue asesinada junto a cuatro de sus siete hijos. La última vez fue el 17 de enero, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Plaza Memorial La Mora, en el municipio de Bavispe, Sonora.

“La última vez que estuvimos con López Obrador, éramos como 12 gentes de La Mora y LeBaron, nos lo enseñaron a cámara lenta, y nos lo explicaron. Y estaba ahí López Obrador, y estaba la Fiscalía y todo mundo. Yo ya lo he visto como cinco veces, pero nada más es El Jano tomando video, bajando del cerrito, y desde lejos se ve cuando se arriman a la camioneta de mi’ja y le empiezan a –disparar–, luego se oye un balazo y grita Jano: quémenla”, narró el chihuahuense.

Hasta el pasado lunes, Adrián no tenía la certeza de quién había grabado el video, hasta que la FGR le informó que “la voz que sale, que dicen ‘quémenla’, es la de Jano”.

“Jano es el primer cabrón que se entregó, sin Jano no tendríamos caso. Él se entregó porque lo dejaron tirado en el lado de Bavispe, Jano es el que más conocía a la familia Langford, Jano conocía a mi hija, él vivía en Pancho Villa, él era el bancanas de Pancho Villa. Él es el que más ha ayudado”.

El Jano narró a las autoridades “que un mes antes llegó gente más grande a decirle qué hacer. Y él sí fue el guía, el que los llevó a todos los caminos, porque él los conocía. Eso a mí me indica que efectivamente la gente que entró a la masacre no necesariamente era gente local, por eso está en chino, por eso nada más pueden agarrar a las cabecillas”.

Dijo también que gente de su grupo lo dejó “tirado” en la Sierra, porque al parecer después de la masacre contra los integrantes de La Mora, hubo enfrentamientos entre los propios delincuentes que participaron.

“Parece ser que hubo muertes ahí, porque hubo enfrentamientos, pero nosotros nunca encontramos ningún cuerpo, nadie. Pero a Jano se le acabó el café y las tortillas del escondite en donde estaba y con eso tuvo para salir. Él se entregó a la Guardia Nacional, la que andaba a media Sierra, dice que él iba rumbo a La Mora para decirles que él era inocente y que él no tenía que ver mucho con eso”, pero finalmente se entregó la Guardia Nacional que vigilaba la Sierra entre ambos estados.

Después de entregarse y permanecer detenido, Jano fue arraigado por la Seido, y hasta ayer no había sido vinculado por homicidio, pese a que según las autoridades él dio la orden de quemar la camioneta de la mujer con sus cuatro hijos.

“Eso fue lo que me dijo ayer –18 de enero– la Fiscalía, y es nuevo para mí”, dijo Adrián LeBaron.

Hasta ayer sumaban 17 los hombres detenidos, y se tenían 10 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar, luego de que dos de ellos han logrado escapar durante el operativo de captura.

Sin embargo, solamente tres de ellos han sido vinculados por el homicidio, el resto está por delincuencia organizada, “y ya me dijeron que a esos 14 no los van a vincular por el asesinato de mi hija, no los van a judicializar por el crimen, porque no tienen suficientes pruebas, no encuentran suficientes pruebas en esa telaraña –de llanadas que rastrearon–, de los testimonios de la gente que ya tienen detenida, que ya han declarado; no encuentran suficientes pruebas como para vincularlos a proceso por homicidios”, señaló.

La base de la investigación federal fue una red de rastreos telefónicos y llamadas, por lo que fueron detenidos los hermanos del poblado de Janos, Luis Manuel y Héctor Mario Hernández, cuyos teléfonos están muy vinculados al teléfono de todos los demás detenidos, tenían ciertas llamadas que los vinculan a trabajar con El 32, El 29 y el exdirector de Seguridad Pública de Janos, Fidel V., comentó el mexicano-estadounidense.

Los hermanos “no están vinculados a proceso por el homicidio de mi hija, ellos son inocentes y yo lo confirmo en todo lo que yo he visto.

Pero a mí no me han dejado ver la carpeta de investigación”, dijo LeBaron a su familia.

El exdirector de Seguridad Pública de Janos tenía contacto con los líderes del grupo delictivo, sin embargo, tampoco estuvo en la reunión en la que se planeó el ataque, ni en el propio ataque, “no lo van a poder vincular a proceso por homicidio”, apuntó.

Los 100 hombres que participaron eran gente bien preparada, llevada aparentemente de otros lugares, quizás de Juárez, dijo el chihuahuense, quien lamentó que “no existe en México un verdadero cuerpo de procuración de justicia, para que nada más tengan a tres de 100 en el caso de mi hija”.

