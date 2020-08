Guarda silencio Estado ante petición de cese

Cortesía

Chihuahua– El Gobierno del Estado no emitió ningún posicionamiento respecto a la exigencia de más de 500 médicos que piden la destitución del secretario de Salud Eduardo Fernández Herrera por no cumplir con el perfil para estar al frente de la dependencia, debido a que no es médico de profesión y desconoce lo relacionado con la salud pública.

Ayer, el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, dijo que no podía atender a la prensa debido a una serie de reuniones, mientras que el coordinador de Comunicación Social Manuel del Castillo no respondió a las llamadas telefónicas.

Fueron 557 médicos quienes firmaron el desplegado para exigir la destitución de Eduardo Fernández Herrera, quien el pasado miércoles fue nombrado secretario de Salud, sin ser médico de profesión, pues es egresado de Economía por el Tecnológico de Monterrey, y además cuenta con dos denuncias en su contra, una penal y otra administrativa, por su desempeño como servidor público.

Su nombramiento generó polémica entre el gremio de la salud, pues debido a la crisis sanitaria que enfrenta el estado a consecuencia de la pandemia, se optó por nombrar a una persona que no cuenta con experiencia en el área y que desconoce de programas de Salud Pública para atender a la población.

Se solicitó a través del área de Comunicación Social de la Secretaría de Salud un posicionamiento al respecto, pero tampoco se obtuvo respuesta.

A la exigencia del gremio médico se sumaron el senador Cruz Pérez Cuéllar, quien pidió al gobernador cumplir con su compromiso de campaña y designar a un médico para el puesto de secretario de Salud, y el diputado local Omar Bazán, quien también pidió la destitución de Fernández Herrera.