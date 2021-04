Gobiernos del PAN se enfocan en zonas lujosas de Chihuahua: Loera

Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez— El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua (Morena, PT y Nueva Alianza), Juan Carlos Loera, reprochó hoy a los gobiernos del Partido Acción Nacional dedicar su atención a las zonas lujosas de Chihuahua y olvidar las colonias con problemas de servicios públicos serios.

Durante un evento en la colonia Riveras de Sacramento al norte de la ciudad, al que acudieron centenares de ciudadanos en medio de medidas de sana distancia, Loera resaltó que hasta la fecha no existen avances sustanciales para mejorar la calidad de vida de las colonias populares.

“Si hay una careta de modernidad, una careta de modernidad, pero la realidad es de que en las colonias donde vive la gente, donde vive el pueblo ahí no hay seguridad, la única seguridad ha sido la del olvido permanente del gobierno del PAN, el gobierno de Acción Nacional no ha puesto atención en estas colonias”, comentó.

Juan Carlos Loera agregó que el desarrollo urbano de Chihuahua es desigual, las demandas de los ciudadanos lo señalan y no es un hecho que se pueda aprender en los libros o en una oficina.

“A quienes han dirigido recientemente las obras de infraestructura se les ha olvidado el pueblo, se han dirigido, han hecho grandes obras de infraestructura que han costado decenas de millones de pesos para que pasen los carros, para que pasen los vehículos para conectar a los grandes centros comerciales, pero se les ha olvidado construir banquetas, se les ha olvidado instalar el drenaje allá en el sur”, expuso.

Además, habló de la importancia de gobernar bajo los principios de la Cuarta Transformación de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo

“Lo que los Chihuahuenses quieren, también en hechos, es de que no vuelva el Duartismo, que no vuelva el Duartismo bajo ninguna careta, bajo ningún ropaje y mucho menos con una linda voz. No queremos más Duartismo aquí en Chihuahua, ese es otro hecho”, concluyó el candidato.