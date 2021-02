‘Gobierno tiene una deuda con las mujeres’

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Chihuahua– “En materia de prevención el Estado tiene una deuda enorme con las mujeres de Chihuahua y las víctimas, simplemente no trabaja una prevención efectiva. No lo ha hecho esta administración ni las anteriores”, señaló ayer la coordinadora general de “Justicia para Nuestras Hijas, A.C.”, Norma Ledezma Ortega.

Ante el deshonroso primer lugar que tiene la entidad en el mes de enero de este año, en relación con el número de llamadas recibidas al 911 de mujeres que sufrieron algún tipo de violencia, la activista señaló que la Secretaría de Seguridad Pública estatal tiene una unidad de prevención en la materia que se dedica solamente a hablar.

“Sólo se toman la foto de que acuden a las colonias, pero verdaderamente no se le da seguimiento”, mencionó.

Y agregó que “de nuevo Chihuahua se posiciona en estos primeros lugares en cuanto a la violencia contra las mujeres, práctica que se ha establecido en nuestra entidad que es grande en violencia e impunidad.

El fenómeno de la violencia familiar y de género está muy lejos de ser erradicado. Si bien es cierto que el Estado en sus diversas administraciones ha realizado acciones para la atención, como fue la creación de la fiscalía y de la unidad especializada, no se ha trabajado en la prevención.

Insisto, mientras que no haya una prevención efectiva y real en cuanto este tema, desafortunadamente Chihuahua como estado siempre va a estar así, con altos índices de las violencias y llamadas de auxilio, porque están atendiendo la problemática ya cuando esta hecho, pero no antes”, subrayó.

La coordinadora de “Justicia para Nuestras Hijas” mencionó que las administraciones estatales tienen una deuda muy grande con las mujeres, aun cuando existen las sentencias del Campo Algodonero y del caso Paloma.

“Aun con estas recomendaciones, el Estado está lejos de crear políticas públicas reales y efectivas que sí surtan efecto. Me refiero no solo a las pláticas, recordemos que con eso no se quita el hambre ni le resuelven a una persona su problemática de violencia, se tiene que dar una atención integral, el acompañamiento a la denuncia, pero también el empoderamiento y las oportunidades que se deben brindar.

Ahorita ni los refugios están bien, solo hay dos en la ciudad, el del Ichimu y el del Municipio, de hecho hasta se batalla con ellos, pero no son suficientes”, sentenció Norma Ledezma. (Heriberto Barrientos Márquez / El Diario)