Gestionan pagos pendientes a voluntarios del Ichea

Chihuahua– El secretario de Educación y Deporte estatal, Carlos González Herrera, afirmó que realizarán las gestiones correspondientes ante el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) con el propósito de solucionar la situación que viven alrededor de tres mil voluntarios del Ichea a quienes desde hace dos meses no se les paga.

Son cerca de 3 mil 500 personas que laboran en condiciones desfavorables, pues no acumulan antigüedad, las vacaciones no son pagadas, no cuentan con servicio médico y sólo reciben compensaciones de 2 mil pesos por quincena, remuneraciones que no han llegado desde inicio de año.

El funcionario estatal dijo que desconoce los motivos por los cuales el Gobierno federal no ha liberado los recursos para el pago de estas personas, que cumplen con un labor importante pues son los encargados de llevar la alfabetización a las zonas más apartadas de la entidad y en muchas ocasiones deben permanecer durante varios días fuera de sus hogares.

Dijo que sostuvo un diálogo con Eberto Javalera Lino, director del Ichea, para tratar esta situación y que él sea el conducto de los trabajadores con el INEA para dar solución a esta situación que mantiene en la incertidumbre a los asesores, aplicadores y reclutadores.

El director del Ichea afirmó que el atraso en los pagos tiene que ver con una situación del Gobierno federal, que no ha enviado el recurso y es algo que se presenta no sólo en Chihuahua sino en otras entidades del país y esperan que en los próximos días se pueda resolver.

A los trabajadores del Ichea se les realiza su pago vía Telecom Telégrafos, en donde el gobierno federal deposita el giro y los empleados acuden a cobrar.





