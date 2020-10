Gestionan en Guadalupe y Calvo 53 nuevos comedores

Cortesía Cortesía Cortesía

Guadalupe y Calvo.- El DIF Municipal de Guadalupe y Calvo encabezado por Ana Guadalupe Morales Álvarez trabaja en la gestión de 53 nuevos comedores escolares y comunitarios, gestiones realizadas ante el DIF Estatal, ya están aprobados 28.

Los comedores forman parte del Programa de equipamiento de espacios alimentarios del DIF Estatal y son distribuidos por el DIF Municipal en las diferentes comunidades con mayor urgencia en vulnerabilidad.

En este sentido la presidenta del DIF Municipal de Guadalupe y Calvo, Ana Guadalupe Morales Álvarez, dio a conocer que desde el inicio de la Administración Municipal se dieron a la tarea de gestionar apoyos como estos en beneficio de las comunidades y estudiantes que más lo necesitan y que se encuentran en situación vulnerable, por lo que han gestionado en coordinación con el DIF Estatal con quién han realizado una extraordinaria labor.

Lupita Morales dijo que además de estos comedores se logró obtener 16 módulos integrales para aquellas escuelas que no cuenten con espacios para instalar su comedor, mismos módulos que se pueden armar por lo que así el no tener el espacio no será gran problema.

Morales Álvarez además agradeció a las autoridades de DIF Estatal, a su presidenta Cinthia Chavira de Corral y a la directora Teresita Fuentes por todo el apoyo que le han brindado durante las gestiones realizadas en pro de quiénes más lo necesitan.

Por su parte, Zulema González Vargas directora del DIF Municipal de Guadalupe y Calvo comentó en este sentido qué la dependencia Municipal trabaja en la gestión apoyando a quienes solicitan estos comedores ante su similar del Gobierno Estatal.

Subrayó que estas gestiones se logran gracias al trabajo que realiza la Licenciada Ana Guadalupe Morales Álvarez y todo su personal quienes laboran en beneficio de los estudiantes y de las personas de las comunidades que menos tienen.

La funcionaria Municipal agregó que han entregado 8 de los 28 comedores aprobados y están a la espera del resto para completar los 53 gestionados, entregando equipos en cuatro comunidades de la sección de Dolores y 4 de la sección de Guadalupe y Calvo.

Agregó que el costo de los comedores va desde los $40 mil hasta los 92 mil pesos, dependiendo del equipamiento y y que contienen desde utensilios de cocina hasta estufa, refrigerador, trastes, mesa, y algunos otros artículos, dependiendo de las localidades y si cuentan con servicios como electricidad.

Las comunidades beneficiadas con la entrega de estos comedores son: Cumbre del Durazo, Las Piedras y la Soledad Nueva, Llano Grande, Mesa de la Palma, Nabogame, Pino Gordo, Pinos Altos, Rancho de en Medio, Rancho Viejo, San Antonio de Arriba, Tamborillo, Basonopita de arriba, Batallapa, Ciénega de Araujo, Cordón de los Soto, Del Rincón Negro, El Carnero, El Durazno, El Palmito, el Trigo de los Javaleras, el Zapote la Cueva, Mesa de San Rafael, el Nopal, el Triste, el Venadito.

Finalmente, Zulema González dijo que quienes deseen hacer una solicitud de comedor deben acudir al DIF Municipal con solicitud para posteriormente personal de la dependencia Municipal acudir a las localidades a realizar el estudio de viabilidad.