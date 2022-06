Genera expectativas cambios en la Judicatura

Chihuahua.— Ayer concluyó el período legal del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial estatal, órgano que evalúa el trabajo de los jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, por lo que en breve se formaría una comisión seleccionadora de los perfiles para las consejerías.

El Consejo de la Judicatura se conforma por dos consejeros, dos consejeras, además de quien ocupe la titularidad del Poder Judicial, con lo que suman cinco integrantes.

Los consejeros que venían desempeñando trabajos en el interior son Minerva Correa, Luis Villegas, Abelardo Valenzuela, y Gabriel Ruiz Gámez; el nuevo perfil se elegiría debido a que Ruiz Gámez se encuentra en proceso de jubilarse.

‘Los magistrados no estamos en funciones’

La Judicatura estatal se encuentra con sólo tres miembros desde hace varios días, puesto que Luis Villegas Montes y Gabriel Ruiz Gámez se separaron del Consejo.

“Yo no sé cómo se vaya a conformar de nuevo el Consejo porque no tengo esa información, ni es asunto de mi incumbencia, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo elegirá a sus consejeros, pero no es mi tema; en mi caso yo tenía un período específico que venció el 25 de mayo y el 26 me incorporé a mi sala”, dijo ayer sobre el tema el consejero Luis Villegas Montes.

Aseguró que contrario a lo que se especula, en su caso no existe interés de reelegirse, pues se integró de lleno a los trabajos propios de su encargo como magistrado y es ajeno a todo lo relacionado con la Judicatura.

“Lo único que yo le puedo decir es que los consejeros magistrados no estamos en funciones porque el licenciado Ruiz renunció a su cargo y su servidor se integró a su sala desde el 26. Estoy fuera y no voy a abonar a los chismes”, concluyó Villegas.

Por otra parte, diputados de Morena exigieron a los poderes judicial, ejecutivo y legislativo para que hagan a la brevedad el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura del Estado, “en virtud de que la actual Constitución les impide la reelección a los que ya están y de que ya concluyeron sus períodos”.

Desde Ciudad Juárez, ayer el Poder Legislativo estatal declaró aprobadas las reformas a la Constitución Política de Chihuahua, respecto al procedimiento de selección de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, luego de que 50 ayuntamientos de la entidad aprobaran el decreto.

Sin embargo, el coordinador de la bancada morenista, Cuauhtémoc Estrada, aseveró que la reforma judicial constitucional todavía no está vigente y no aplica para los actuales consejeros de la Judicatura. (Con información de Javier Olmos)