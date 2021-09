Gastaron 600 mil mensuales hasta en cantinas y Starbucks

Chihuahua— Cafés de Starbucks por cerca de 500 pesos al día, comidas en restaurantes por más de nueve mil pesos, compras en dólares, suscripciones para el celular y noches en hoteles de lujo, aparecen en los gastos de las tarjetas bancarias asignadas al gobernador Javier Corral y a sus principales asistentes.

Durante su administración, el mandatario y dos de sus auxiliares dispusieron de gastos mediante tarjetas de débito empresariales, de los bancos Santander y BBVA, de hasta 630 mil pesos de viáticos al mes para pagar consumos en restaurantes, cafés, hoteles y hasta cantinas.

Las tarjetas con fondos que van de los 130 mil a los 250 mil pesos, agrupadas en cuentas de las dos instituciones financieras, acumulaban altas cantidades sin comprobación, hasta más de 400 mil pesos en un período de 2020, de acuerdo a reportes de la propia Secretaría de Hacienda del Estado.

Los medios de pago cuyo costo estaba asignado a las finanzas estatales, independientes de las cuentas de nómina de los beneficiarios, eran utilizados por el propio Corral, por su secretario privado Francisco Muñoz y su jefe de seguridad, el capitán Juan Manuel Escamilla León.

Los funcionarios dispusieron de esos recursos pese a que el gobernador cuenta con ingresos oficiales de 175 mil 059 pesos al mes; Muñoz con 69 mil 447 pesos mensuales y Escamilla con 27 mil 385 pesos registrados oficialmente, pero sin que se muestre su compensación, según la Plataforma Nacional de Transparencia.

Un reporte oficial de la Secretaría de Hacienda, en poder de El Diario, establece los saldos al 17 de febrero de 2020 de las tarjetas de débito empresariales que se manejan, asignadas al despacho del gobernador y al jefe de la escolta, que depende de la Fiscalía General del Estado.

A Corral Jurado se le tiene asignada la cuenta de BBVA 2699823069, a nombre de la Secretaría de Hacienda, con un límite de 100 mil pesos; además aparece otra de Santander también para su uso personal con fondos por 150 mil pesos.

A la fecha citada anteriormente, según el reporte, en la cuenta de Santander había un saldo de 124 mil 433 pesos, pero aparecían pendientes de comprobar 25 mil 566 pesos; en la de BBVA el saldo era de 30 mil 802 pesos, con pendientes de comprobar 69 mil 197 pesos.

Otra tarjeta manejada con esquema similar está asignada al secretario privado del gobernador, Francisco Javier Muñoz. La tarjeta es la número 4913-2700-0073-4662, emitida por el banco Santander.

El disponible al 17 de febrero de 2020 era de 29 mil 564 pesos y aparecían pendientes de comprobar 220 mil 435 pesos.

En el caso de Escamilla León, el registro oficial muestra que disponía de 130 mil pesos de saldo a la fecha en mención en la cuenta de Santander, ligada a la tarjeta 4913-2700-0075-3597.

El estado financiero de la cuenta vinculada al plástico Santander Empresarial de Escamilla mostraba un saldo en banco de 17 mil 496 pesos, mientras que 112 mil 503 pesos se encontraban pendientes de comprobar.

El documento que resume el saldo de las cuentas y tarjetas empresariales asignadas a los funcionarios refiere la existencia de un pagaré por 100 mil pesos firmado por Corral, como parte de sus gastos por comprobar, pero no especifica plazos para la comprobación ni si se hizo efectiva. Para complementar la información, el pasado viernes se buscó una postura de la Secretaría Particular de Javier Corral en Palacio de Gobierno, sin embargo no fue atendida la petición.

A través de una secretaria pidió que se hiciera una solicitud de información formal a la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, pero no se planteó a esta instancia dado que los gastos que se mencionan corresponden directamente al despacho del gobernador.

Por este motivo es que no pudo incluirse en esta entrega una postura oficial en torno a lo que se documenta con el reporte de Hacienda y estados de cuenta bancarios obtenidos por El Diario.

inon@diarioch.com.mx