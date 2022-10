‘Ganó la autonomía de la UACH’

Chihuahua.– El rector electo de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Alfonso Rivera Campos, declaró ayer que ante el desistimiento del amparo 1940/2022 en el Juzgado Segundo de Distrito, y que le impidió rendir protesta la semana pasada, “ganó la autonomía de la máxima casa de estudios”.

En entrevista concedida a El Diario de Chihuahua, el maestro Rivera Campos dijo confiar en que podrá rendir protesta el próximo viernes a las 12:00 horas en el Paraninfo Universitario.

PUBLICIDAD

Celebró que el maestro Omar Venegas Quintana, de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), haya recapacitado en desistirse del juicio de garantías, lo anterior para evitar un retraso mayor de tiempo que afectará el desarrollo del alma máter.

“Con esa actitud (de Venegas) se apertura este proceso para que podamos tomar protesta el viernes”, dijo.

Sobre el fin del procedimiento judicial, explicó Rivera Campos: “el escenario es que el día de hoy (ayer) son dos partes el desistimiento.

Una es la firma del documento y la otra parte que cristaliza este tema, es llevarlo al juzgado Segundo de Distrito, lo que se llama ratificar en este caso su desistimiento.

Una vez que se ratifique, pues este amparo con todas sus variantes como las quejas, los recursos etc., quedan sin efecto. Entonces el día de mañana es un día inhábil (hoy 12 de octubre) para los juzgados federales, por lo que no va a salir publicado el acuerdo.

Entonces puede que salga publicado el jueves, o a más tardar el viernes”, dijo.

El rector electo precisó que por consiguiente estará convocando a sesión del H. Consejo Universitario el próximo el viernes, en donde deberá ser una toma de protesta muy sencilla.

“Ya tuvimos algo previo que quisimos organizar con invitados especiales, con autoridades, pero todo cambió con el amparo y esto va a ser normal.

El único punto del orden del día será ése, la toma de protesta, luego habrá un brindis en la Quinta Gameros, pero el punto principal será ése”.

Al hablar de lo que motivó el fin del conflicto jurídico, dijo que el principal enfoque siempre ha sido la autonomía universitaria.

“Creo que fue lo que motivó en parte al maestro Venegas a que recapacitara en estos temas, entonces creo que gana la defensa de la autonomía de la universidad, en el que todos los universitarios nos unimos de una manera muy espontánea en defensa de nuestra autonomía”, enfatizó.

“Yo no he platicado con él (Venegas). No lo he visto en persona y han estado ahí al pendiente de los acercamientos gente de mi confianza y bueno, esperemos verlo como parte de la familia universitaria”, dijo en respuesta a qué tan complicado o fácil fue llegar a este acuerdo de desistimiento.

–Una pregunta obligada, es: ¿se le ofreció algún benefició al maestro Venegas para desistirse del amparo?

“Pues de momento no, desde luego que las puertas que tendremos están abiertas, creo que él dio un paso para que esto se concrete y nosotros podamos llegar a la Rectoría.

Desde luego siempre estará muy bien considerado, eso es innegable que lo comente, gracias a esa actitud se apertura este momento y este proceso para que podamos rendir protesta el viernes”, enfatizó.

Rivera Campos dijo que lo primero que hará al momento de llegar a la Rectoría será con hechos y acciones demostrar su nueva gestión.

“El ingrediente será la autonomía, y es uno de los ejes en los que vamos a manejar nuestras políticas, como tema que surge”, dijo.

Sobre el fin del problema jurídico en la sucesión de la UACH, enfatizó que “ganó la autonomía de la universidad, hubo una gran unión de egresados, de docentes y estudiantes, de personal administrativo, por lo que hasta este momento seguimos recibiendo estas muestras de afecto”, citó.

En su mensaje final, el rector dijo que “finalmente se nos da la oportunidad y estamos listos para tomar protesta, esto deberá ir con todo un compromiso más acentuado, para que muchas cosas en la universidad cambien. La garantía que eso suceda es porque se integra un gran equipo de trabajo, que ya empezó a ejercer su cargo.

Ésa es nuestra gran carta de presentación para que esos compromisos se hagan”, finalizó.

Esperan 5 facultades para elegir directores

La secretaria general de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Georgina Bujanda Ríos, informó que será hasta después de que tome protesta el rector electo, Luis Alfonso Rivera Campos, cuando se procederá a agilizar el proceso de elección de directores en las cinco facultades que aún faltan.

La máxima casa de estudios no tiene todavía una fecha definida para tal procedimiento.

De las 15 facultades que integran la máxima casa de estudios, diez han elegido ya a su próximo director para el período comprendido de 2022 a 2028, pero faltan cinco que aún no se votan en el H. Consejo Universitario.

Se trata de las Unidades Académicas de Enfermería, Ciencias Agrícolas y Forestales, Ciencias de la Cultura Física, Artes, así como Zootecnia y Ecología.

Lo anterior debido a que el amparo 1940/2022, que promovió a finales del mes de septiembre, el maestro de la Facultad de Contaduría y Administración Omar Venegas Quintana detuvo el proceso de sucesión en la Rectoría.