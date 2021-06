Ganó Campos en 50 de 67 municipios

Ciudad Juárez— Datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) mostraron ayer que, además de la capital, la candidata al Gobierno del Estado por la coalición Nos Une Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, ganó la elección en otros 49 municipios de la entidad, mientras que Juan Carlos Loera, de Juntos Haremos Historia, triunfó en nueve localidades, incluida Ciudad Juárez.

En las cifras –con el 78 por ciento de las actas computadas–, se observó también que, si bien esta frontera cuenta con un mayor padrón electoral que la capital del estado, la votación por la panista fue allá más copiosa que la que obtuvo el de Morena en Juárez, con 170 mil votos para la primera en su ciudad natal, por 128 mil aquí para Loera.

El margen de triunfo en la capital, por tanto, fue también mayor para la panista, con el 59 por ciento de las preferencias en Chihuahua, por un 48 por ciento de Loera en esta ciudad.

De acuerdo con la información actualizada ayer por la mañana, se cumplió también la previsión de derrota del candidato de Morena en la zona agrícola regada por el río Conchos –motivo de una disputa con agricultores en el verano de 2020– y en cuyas localidades Loera no sólo no ganó, sino que en algunas quedó en tercer lugar.

Así ocurrió, por ejemplo, en Camargo, donde la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo el 12 por ciento de los votos, por debajo del candidato del Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya, que obtuvo 16 por ciento, mientras que Campos ganó con el 63 por ciento.

En el mismo orden quedaron los aspirantes en Rosales, mientras que en San Francisco de Conchos –donde se encuentra la presa La Boquilla–, la candidata del PRI, Graciela Ortiz, también obtuvo más votos que Loera, dejándolo en tercer lugar, al igual que en Ojinaga.

En Coyame, y con sólo el 6 por ciento de los votos, el de Morena fue enviado al cuarto lugar, por detrás no sólo del PAN y del PRI, sino incluso detrás del candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), Luis Carlos Arrieta, que ahí obtuvo el 18 por ciento de las preferencias.

Lozoya se quedó con el sur

Otros datos que se observaron en los resultados preliminares fue que Lozoya, exalcalde de Hidalgo del Parral, ganó en ese municipio (con el 39 por ciento de los votos) y en otros tres de la región sur –San Francisco del Oro, Santa Bárbara y Valle de Zaragoza– así como Urique.

Además de Juárez, Loera quedó en primer lugar en Praxedis G. Guerrero, ubicado también en la frontera con Estados Unidos; en Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Chínipas, Guachochi, Ignacio Zaragoza, Maguarichi y Ocampo, todos en la parte occidental de la entidad.

Graciela Ortiz obtuvo la mayoría de los votos en Balleza, Batopilas y Guadalupe y Calvo, quedando el resto de las localidades para Campos.

“Juárez tradicionalmente ha sido un municipio con altos índices de abstencionismo, no sólo en esta elección, siempre, y yo he señalado algunas causas objetivas: las colonias populares en Juárez, para transitar de casa a la casilla están muy lejos, el transporte, el clima, son condiciones objetivas que siempre han influido en Juárez”, dijo el investigador académico Víctor Orozco, encargado de la elaboración del plan de trabajo de Loera.

‘Pesó’ conflicto por el agua

Entrevistado luego de un posicionamiento en el que el candidato arremetió contra las autoridades electorales de la entidad, Orozco dijo también que el conflicto por la entrega a Estados Unidos del agua del río Conchos –obligada por el tratado internacional de 1944– “pesó” en contra de la campaña.

“(Loera) no fue a Delicias, no fue a Camargo, no fue a Ojinaga, porque una vez que estuvo en Delicias casi lo linchan”, dijo Orozco.

“(El cargo) de que ‘Juan Carlos se robó el agua’, lo difundieron, lo remacharon… ¿Qué hará María Eugenia ahora con el tratado? ¿No lo va a cumplir? Es un tratado del Gobierno mexicano”, agregó el también historiador.

