Ganan regidores de Chihuahua y Juárez más que los de El Paso

A pesar de que el costo de la vida en El Paso es por lo menos un 60 por ciento más caro que en Juárez, los regidores de esta frontera y de la ciudad de Chihuahua ganan más que sus contrapartes paseñas, indica información oficial.

Esto sin considerar que el cuerpo edilicio de ambas ciudades mexicanas está constituido por 20 integrantes –a diferencia de El Paso, donde suman ocho–, lo que duplica el desembolso que realizan los contribuyentes para el soporte financiero del Ayuntamiento.

La versión más reciente del Código Municipal de El Paso –actualizada al 29 de octubre–, consultada por El Diario, señala las obligaciones y privilegios de los representantes locales, cada uno de los cuales puede incluir en equipo de trabajo a tan solo un asistente legislativo.

En Ciudad Juárez, reportes periodísticos señalan que un regidor obtiene –por salario y prestaciones en dinero– 82 mil 790.90 pesos mensuales, sin contar aguinaldos y otras bonificaciones anuales.

A una tasa de 20 pesos por dólar, el desembolso equivale a 49 mil 674 dólares anuales, cifra que supera los 45 mil 300 que obtienen los concejales en El Paso, según datos del Código Municipal.

En salarios de regidores, el municipio de Juárez desembolsa alrededor de un millón de dólares: 993 mil 480 dólares (19’869,600 pesos), de acuerdo con estos cálculos.

En El Paso, por el cuerpo edilicio de ocho personas el gasto corriente asciende a 362 mil 400 dólares anuales.

La diferencia en salarios del Cabildo entre ambas ciudades es de 631 mil 80 dólares. Esto significa que con lo que gasta Juárez para mantener a la fracción edilicia, en El Paso se pagarían los salarios del Concejo Municipal por dos años y nueve meses.

En Chihuahua, cada uno de los veinte regidores recibe un salario integral de 54 mil 58.79 pesos, que se obtiene de una dieta mensual de 19 mil 132.53 pesos, más una compensación de 40 mil 695.84 pesos y deducciones por la cantidad de cinco mil 769.58 pesos.

Esto representa al Municipio una erogación mensual de un millón 81 mil 175.80 pesos para el pago de los ediles, que en conjunto por año representa un gasto de 12 millones 974 mil 109.60 pesos.

Anualmente, cada uno de los regidores de la capital del estado tiene ingresos por la cantidad de 648 mil 705.48 pesos, esto tomando en cuenta únicamente el salario sin incluir aguinaldo, bonos u otras prestaciones.

Votantes aprobaron aumento

Por décadas, los puestos de alcalde y regidores recibieron en El Paso un salario simbólico, lo cual inhibía la participación electoral.

Antes del primero de septiembre de 2019, el salario base para un representante de Distrito –regidor– era de 29 mil dólares al año, establece el Artículo III del Código Municipal vigente para la Ciudad de El Paso.

A partir de esa fecha, tras la aprobación por los electores en una consulta, el salario base de los regidores fue establecido en el ingreso mediano de un hogar dentro del condado de El Paso conforme con los datos estadísticos del año 2017 registrados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos.

Esta cifra equivale a 45 mil 300 dólares anuales.

El alcalde obtiene cada año un 50 por ciento más que los regidores, por lo que su salario anual es de 67 mil 500 dólares por año.

Desproporción económica

En El Paso, los salarios de los regidores se marcan conforme al salario medio de un hogar en el Condado. De aplicarse esa misma fórmula en Juárez y Chihuahua, los ingresos de los concejales serían sensiblemente menores; sin embargo, en México los salarios impuestos para los integrantes del Ayuntamiento son autorizados por los alcaldes.

La página web Numbeo, especializada en comparativos globales del costo de la vida, señala que el costo de la vida en El Paso es 59 por ciento más alto que en Juárez, sin incluir el alquiler de viviendas. Si se agrega la renta, la vida en El Paso es 79 por ciento más alta que en Juárez.

Con base en este modelo estadístico, un regidor juarense debería ganar un 60 por ciento menos que uno paseño y aun así tendrían el mismo nivel de vida. Esto implica que un regidor en Juárez ganaría unos 33 mil 116.36 pesos mensuales, equivalentes a mil 655.81 dólares mensuales y 19 mil 870 dólares anuales para tener una capacidad económica equiparable a la de su contraparte en El Paso.

Representan a sus distritos

Una de las principales diferencias entre la conformación del Cabildo en Juárez, Chihuahua y El Paso es que en el lado estadounidense los regidores son electos de manera directa por los votantes del distrito de la ciudad que les toca representar.

En México, en cambio, los regidores forman parte de la planilla de los candidatos a alcalde y no representan a una zona en particular de la ciudad. De esta manera, salvo por acuerdos políticos, las zonas marginales del municipio no tienen una presencia directa en el máximo órgano de gobierno local.

En El Paso, los concejales son electos por un período de cuatro años con una reelección permitida, de modo tal que pueden ocupar el puesto por ocho años como máximo. En Juárez apenas las leyes han permitido la reelección, pero no de manera directa, sino dependiendo de los candidatos de los diferentes partidos a la presidencia punicipal, como compañeros de planilla.

“Tenemos a los regidores, algunos ya reelectos, de Juárez. No tuvieron que hacer nada, ni siquiera campaña. Algunos son de los partidos perdedores, pero con la fórmula plurinominal resultaron reelectos”, dijo Manuel García, residente del lado oeste de El Paso, con vínculos en ambos lados de la frontera.

Resaltó que en El Paso, aunque el sistema no es perfecto y se presta a alianzas de grupos políticos, los regidores por lo menos representan a los distritos en que viven, defendiendo los intereses de sus votantes.

“Por eso vemos que los regidores del lado oeste piden obras para su zona; los del northeast (noreste) hacen lo mismo, en especial en cuanto a apoyos a militares y veteranos, y los del este no se quedan atrás con la región de mayor crecimiento”, señaló García.

Cada diez años, y con base en el Censo de Estados Unidos, se redefinen los mapas electorales de los ocho distritos que conforman el Cabildo de la ciudad de El Paso. Durante el mes de noviembre comienza la redefinición, para la que se realizarán audiencias públicas donde se exhorta a la ciudadanía a participar.

“Como aquí están sujetos al escrutinio de sus votantes, no es raro que los regidores renuncien a sus puestos o sean destituidos si se les descubre alguna transa. En Juárez no es así. Luego se da uno cuenta de que un regidor armó un escándalo o que hasta lo detuvieron ebrio en El Paso, pero no pasa de la anécdota y las risas. Desgraciadamente falta mucho, pero eso sí, cobran como de primer mundo con nuestro dinero”, concluyó García.

Las diferencias

• Una de las principales diferencias entre la conformación del Cabildo en Juárez, Chihuahua y El Paso es que en el lado estadounidense los regidores son electos de manera directa por los votantes del distrito de la ciudad que les toca representar

• En México, forman parte de la planilla de los candidatos a alcalde y no representan a una zona en particular de la ciudad

• Las zonas marginales del lado mexicano no tienen una presencia directa en el máximo órgano de gobierno local