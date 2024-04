Ganan 71 mil al mes jueces que fallan a mujeres

Chihuahua.- Las juezas y los jueces que fueron señalados por juzgar sin perspectiva de género en casos de feminicidio, abuso sexual, violación y explotación sexual, tienen un salario de 71 mil 784 pesos mensuales en total, según la Plataforma Nacional de Transparencia.

El día de ayer, esta casa editora, publicó una serie de carpetas de investigación por medio de las cuales mostró algunos de los hechos en los que personal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ha fallado en garantizar el acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia.

Lo anterior, aún y cuando durante las audiencias han sido presentados los elementos necesarios para comprobar la comisión del delito, y tras escuchar las terribles vivencias a las que se enfrentaron las afectadas.

El señalamiento más reciente, es en contra de Sylvia Padilla Chávez quien dejó en libertad a Ubaldo Rigoberto D. M., acusado de violar a una niña de siete años; según la plataforma de Transparencia, ella es juez de primera instancia del Sistema Acusatorio Penal Morelos.

El monto de remuneración mensual bruto para esta juzgadora es de 22 mil 231 pesos; más una cantidad de 49 mil 784 pesos como compensación, lo que da un total de 71 mil 784 por mes y 860 mil 976 al año.

A la lista de jueces que perciben ese salario se suma también Ramón Gerardo Holguín Licón quien no acreditó un feminicidio en grado de tentativa, en ese caso en particular, Holguín Licón no acreditó que el agresor quisiera matar a la víctima.