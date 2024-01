Gana jueza amparo, deberá TSJ reinstalarla

Chihuahua.- La jueza Alejandra Martínez ganó un juicio de amparo contra la no ratificación en su cargo en un proceso efectuado en noviembre de 2021. Será reinstalada esta tarde.

Martínez señaló que su no ratificación estuvo basada en faltas a audiencias orales, las cuales estaban justificadas de manera previa.

Recalcó que al no ser ratificada fueron dados a conocer una serie de motivos que afectaron su imagen ya que la versión difundida fue en el sentido que no cumplía con los requisitos y no era honorable.

Expuso que ella corresponde al juzgado Décimo civil por audiencia, por lo que recalcó que su intención es laborar con el personal, al cual en su mayoría no conoce.