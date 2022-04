Galería: Vacunan en Plaza de Armas a rezagados

Chihuahua, Chih.- El Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (Impas) arrancó con la vacunación contra Coronavirus (Covid-19), a personas que se han rezagado al instalar varios módulos en la Plaza de Armas, los cuales estarán hasta las 6:00 de la tarde y durará toda la semana.

La vacuna es AstraZeneca tanto las primeras, segundas y terceras dosis para mayores de 18 años.

Para la zona Centro se esperan mínimo aplicar dos mil vacunas y no habrá límite para los rezagados.

Los documentos que deberán presentar son:

- Comprobante de vacunación de primera o segunda dosis (si ya recibieron aplicación previa).

- Formato de registro impreso.

- Copia de la CURP.

- Identificación oficial.

- Haber transcurrido 6 meses de la última dosis.

- Ser residente de la ciudad de Chihuahua.

La funcionaria municipal destacó la importancia de prevenir la generación de más contagios por el coronavirus, por lo que reiteró la invitación a quienes aún no se aplican la vacuna a que acuda, ya que se atenderá a personas que aún no se vacunan y rezagados; así como exhortó a no bajar la guardia para seguirse cuidando con las medidas sanitarias como la sana distancia, aplicación de gel antibacterial y el uso del cubrebocas.