Galería: Sigue la lucha vs incendio forestal en San Francisco de Borjas

Integrantes del heroico cuerpo de Bomberos y elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil del municipio de Cuauhtémoc se sumaron este fin de semana a las labores de contención y sofocamiento del incendio forestal que destruye el bosque en el municipio de San Francisco de Borja.

De esta manera, el Gobierno Municipal de Cuauhtémoc brinda apoyo a los habitantes y autoridades locales del citado municipio ubicado al sur de Cusihuiriachi.

Las brigadas de los cuerpos de auxilio de Cuauhtémoc, encabezadas por el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Luis Fernando Rodríguez, partieron los días viernes, sábado y domingo al Rancho Las Joyas de San Francisco de Borja para colaborar en esa contención y evitar la propagación que afectara a la población.

No obstante y debido a la magnitud del voraz incendio, las llamas continúan este lunes, de tal manera que no ha podido ser extinguido el siniestro. Debido al agotamiento del personal de bomberos y protección civil, que realizaron jornadas de trabajo por más de 15 horas continuas cada día, este lunes ya no fue posible colaborar en ello.

Además de protección civil y bomberos acuden también elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional para combatir el fuego en otros puntos, sin embargo las llamas se propagaban por tierra y aérea de copa en copa de cada árbol, lo que hace complejo el trabajo para poder sofocarlo.