Galería: Fortalece IMSS acciones de lactancia materna en el estado

Chihuahua.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la División de Atención Prenatal, Planificación Familiar y Control del Niño de la Dirección Médica, se lleva a cabo una capacitación dirigida a directivos médicos y de Enfermería de diversas unidades médicas y hospitalarias para fortalecer las acciones en materia de lactancia materna.

Lo anterior forma parte del compromiso del Instituto de implementar de manera permanente prácticas que protejan, promuevan y contribuyan a la cultura de la sana alimentación de los lactantes.

Así lo dio a conocer, el jefe de Prestaciones Médicas del IMSS Chihuahua, doctor José Daniel Figueroa Alonzo, quien indicó que esta capacitación se lleva a cabo del 14 al 18 de agosto.

Resaltó que el objetivo es avanzar en el cumplimiento de los Criterios Globales de la OMS-UNICEF en la materia, así como estar en condiciones de obtener la nominación como “Hospitales Amigo del Niño y la Niña”, y “Unidad Amiga del Niño y de la Niña”, en diversas unidades de la Institución en la entidad.

Figueroa Alonzo detalló que los directivos que están siendo capacitados están adscritos al Hospital General de Zona (HGZ) No. 16, de ciudad Cuauhtémoc; al Hospital General de Zona (HGZ) No. 23, de Hidalgo del Parral; al Hospital de Gineco-Obstetricia (HGO) No. 15, así como a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 44, éstos dos últimos están ubicados en esta ciudad capital.

Finalmente, el jefe de Prestaciones Médicas resaltó que esta capacitación permitirá avanzar en las acciones de promoción de la lactancia materna, la cual tiene numerosos beneficios, tanto para el recién nacido, como para la madre.