GALERÍA.- Cientos se reúnen en el Ángel por ‘Marea Rosa’

Chihuahua, Chih.- Cientos de chihuahuenses se reunieron en la Plaza del Ángel para apoyar a Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República por el frente PAN-PRI-PRD. Los participantes acudieron a la denominada 'Marea Rosa' vertiendo los colores blancos y rosas para poder identificarse. La aglomeración comenzó poco después de las 11 am en el centro de la ciudad de Chihuahua donde cantaron el himno nacional. El movimiento ha sido ha Nobel nacional, siendo en Chihuahua un evento pacifico.