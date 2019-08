Funcionarios deben enfrentar la justicia: Clara Torres

El Diario





Chihuahua— La extitular del programa de Estancias Infantiles de la Secretaría del Bienestar del Gobierno federal, Clara Torres Armendáriz, señaló que María Luisa Albores, titular de la dependencia, tendrá que dar la cara ante la ley por no cumplir con las disposiciones legales al no entregar los recursos a las estancias y no directo a los padres de familia.

Expuso que debido a la falta de ese recurso aproximadamente el 20% de las estancias del estado han tenido que ser cerradas, por lo que esos niños se quedaron solos y sin recibir atención de calidad pues sus padres tuvieron que seguir trabajando en busca del sustento diario.

Clara Torres Armendáriz es actualmente la directora de la Cruzada por el Rescate de la Niñez y señaló que fueron las propias autoridades del Bienestar quienes borraron casi el 50% del padrón de beneficiarios para poder decir que había registros fantasma.

Destacó que Chihuahua es el estado en donde se ha presentado una mayor protección a la infancia, principalmente para que las estancias infantiles continúen operando y recibiendo niños.

Torres Armendáriz mencionó que gracias a que en Chihuahua se han ganado las sentencias para regresar los recursos directamente a las estancias, otros estados del país ya han buscado la asesoría para replicar los resultados a favor de la niñez.

Agregó que desafortunadamente gran parte de los recursos que se están entregando a los padres de familia no se está aplicando en las guarderías para sus hijos, sino para solventar parte de las grandes necesidades que existen, por lo que muchos de ellos prefieren encargarlos con la abuelita, familiares cercanos, o incluso los dejan solos en las casas.

“El programa lo permite, pueden gastarse el dinero como quieran, pero al final de cuentas son los niños los más afectados”.

Finalmente, lamentó que el problema haya sido tan grande para las familias mexicanas dijo que los funcionarios y el propio presidente de México tendrán que responder por las acciones que emprendieron: “ellos son funcionarios públicos y prometieron guardar y hacer guardar la Constitución, ahora la secretaria tiene que dar la cara ante la ley por no acatar una orden judicial”, finalizó.