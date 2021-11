Fueron 7 mil los pupitres escondidos por Corral

Chihuahua.— No fueron 2 mil, si no 7 mil los pupitres que fueron escondidos y no se entregaron a escuelas durante la administración de Javier Corral en los almacenes de la Secretaría de Educación, debido a que tenían el logo de la administración estatal de César Duarte, indicó el titular de Ichife, Raúl García Ruiz.

Si bien se había señalado desde mediados de octubre que en los almacenes de la dependencia se encontraron hasta 2 mil, según explicó García han encontrado ya un total de siete mil, de los cuales han distribuido 370 de ellos, pues, explicó aún deben armarse.

“Ya estamos entregando algunas de ellas, que tenían básicamente la conchita (silla), los que así lo requieran así se los mandamos; para otras escuelas estamos armando la base de metal. (...) se mandaron con todo y logo que está fundido en la banca, pero lo importante es que el niño esté bien y tenga un lugar agradable para tomar su estudio, independientemente del gobierno que genere el mobiliario”, destacó García.

Con él coincidió el secretario de Educación, Javier González Mocken, al señalar que buscarán entregar el mobiliario y lo almacenado que pueda servir y que se le dé un buen uso para los estudiantes, ya que además de los pupitres, también se encontraron un estimado de 5 mil pares de tenis y también un número considerable de uniformes escolares, que se encuentran totalmente en buenas condiciones, sólo incluyen el logo de “Chihuahua Vive”, imagen que caracterizó a la gestión gubernamental de César Duarte.

El secretario reiteró la decisión de que estos se entreguen en cuanto se pueda a las escuelas que los soliciten y tengan mayor necesidad de ellos.

“Hay que repartirlos porque los niños no pueden estar sin utilizar ese equipo y obviamente no interesa de dónde vengan, son recursos públicos que están destinados obviamente para esos efectos y tienen que ser utilizados así”, dijo el secretario al momento de darse a conocer el stock almacenado.

