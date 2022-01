Fueron 6 los asesinados por exseccional de La Junta

Chihuahua.– La Fiscalía de Distrito Zona Occidente informó que son seis las víctimas mortales de Ramón Ledezma, expresidente seccional de La Junta, municipio de Guerrero, pues se acreditó que, además de participar en el homicidio de tres personas en la comunidad de La Miñaca, está relacionado con la privación de la vida de otros dos hombres y una mujer, cuyos cuerpos fueron encontrados en un camino con rumbo al basurero de La Junta.

Ayer, un juez de control del Distrito Judicial Benito Juárez calificó como legal la detención de Ledezma dentro de la causa penal 1/2022. La audiencia se realizó en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Cuauhtémoc, donde el hombre sigue internado después de intentar suicidarse de un disparo en la cabeza.

Ahora, el Ministerio Público deberá esperar a que el detenido se recupere, pues aún no se encuentra en condiciones físicas para hacer frente a la audiencia inicial en la que se le formula imputación por el homicidio de Cruz C. M., de 47 años; Sergio S. G., de 55 años, y Diana Grisel S. C., de 33 años, ocurrido en un domicilio de La Miñaca, cerca de las 2:00 de la mañana del sábado 1 de enero.

Las investigaciones señalan que este crimen fue por motivos familiares. De acuerdo con las pruebas periciales y de balística realizadas hasta el momento, el presunto responsable habría utilizado un arma Pietro Beretta, ya asegurada, para asesinar a estas tres personas y luego autolesionarse.

Sobre el segundo caso, la Fiscalía señaló que está en espera de recabar diversos medios de prueba pendientes de desahogar, para que en los próximos días también se le finquen cargos correspondientes.

Las víctimas de este delito fueron identificadas como Mario P.P., de 38 años; Ma. Guadalupe C.B., de 25 años, y Jesús Cayetano C.D., de 18 años. Además, hubo una persona lesionada en condición grave, identificada como Brenda Catalina, de 37 años.

Uno de los cuerpos fue localizado a bordo de una pick up de color azul, marca Chevrolet línea S10, y dos cuerpos a un lado del automotor, que fue debidamente asegurado para las investigaciones correspondientes.