Fueron 21 víctimas en el estado

Ciudad Juárez— Datos oficiales indican que 21 personas fueron víctimas de desaparición forzada en el estado de Chihuahua entre 1965 y 1990, período para el que se creó la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos” que hoy será inaugurada en la capital del estado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con Judith Galarza, juarense e integrante de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), la conformación del nuevo organismo contó con la participación de diferentes colectivos de parientes de víctimas de la “guerra sucia” en diversos estados de la república, mismos que también colaboraron en la definición de los cinco comisionados.

La entrevistada es hermana de Leticia Galarza Campos, juarense que fue integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre y desaparecida en 1978 en la Ciudad de México. Sobre ella, dijo ayer la hoy activista, espera que la nueva Comisión establezca su paradero, identifique y castigue a los culpables, además de que haya una petición de perdón debido a que por años se les juzgó como criminales cuando eran opositores políticos.

“Lo primero que deseo es que me digan dónde está mi hermana y que digan quiénes fueron los responsables para que los lleven a juicio, no importa que estén muertos, los que por ahí quedan vivos, para que este delito no se vuelva a cometer”, dijo ayer Galarza.

“Dos: exijo que se pida perdón, porque siempre desprestigiaron a nuestros familiares, que eran delincuentes, que robaban bancos. Les negaron el derecho de ser opositores políticos a un régimen totalitario y represivo. No eran delincuentes, sino gente muy preparada que, si estuvieran aquí acompañándonos, no estaría todo este desorden”, agregó.

Galarza convocó ayer a medios para dar a conocer el concierto –el sábado a las 18 horas, en el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard– por los 40 años de la creación de la Fedefam, formada con el fin de denunciar las desapariciones registradas en diversos países del continente a partir de la década de los 60, rescatar con vida a los miles de detenidos por fuerzas gubernamentales, exigir la investigación de los casos y enjuiciar a los responsables.

Sobre la nueva Comisión, el decreto publicado el pasado 6 de octubre en el Diario Oficial de la Federación indica que debe “cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes relacionados con los hechos de violaciones graves de derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990”.

Esto, agrega, “a efecto de que se realicen las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal, y en su caso, dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención”.

Galarza agregó que al acto formal vendrán representantes de colectivos y familiares de estados como Oaxaca, Sinaloa y Guerrero, donde se registró el mayor número de desapariciones en el periodo que abarca el trabajo del organismo.

Por separado, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO), de la Secretaría de Gobernación, indica que del período que abarcará la comisión hay 906 víctimas; la mayor parte (con 507 casos) en Guerrero.

Los 21 casos de Chihuahua, por separado, representan la cantidad más alta entre las entidades de la frontera norte.

Archivos periodísticos y de organizaciones indican que, en esta frontera, en la década de los años 70, como Leticia Galarza fueron detenidos por agentes del gobierno, conocidos como la Brigada Blanca, alrededor de una decena de personas. Entre ellos, Plutarco Rodríguez Domínguez y Gabriel Rodríguez Domínguez, estudiantes del Tecnológico de Ciudad Juárez, desaparecidos en 1976; y José de Jesús Corral, detenido en Puebla en el mismo año.