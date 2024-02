Fuera Néstor Armendáriz del proceso para renovar la CEDH

Chihuahua.- Néstor Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), adelantó que hasta el momento no tiene intención de participar en el proceso para reelegirse al frente del organismo autónomo.

Lo anterior, luego de la emisión de la convocatoria para la elección del nuevo o la nueva presidenta de la CEDH, y de las declaraciones de la Gobernadora María Eugenia Campos y del coordinador del a fracción panista en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, en el sentido de que la Comisión no protegió a la hoy mandataria cuando fue víctima de persecución política de Javier Corral.

“Al día de hoy lo único seguro es la fecha de conclusión del encargo, el 15 de abril se tendrá que hacer el proceso de entrega recepción, y al momento yo no tengo contemplado participar en el proceso, no es nada definitivo, pero al día de hoy no hay esa intención de mi parte”, declaró el ombusdperson estatal

Armendáriz Loya negó que desde la Comisión se hayan vulnerado los derechos de Campos Galván, o que haya sido omisa en su defensa, pues dijo, siempre actuaron dentro del ámbito de competencia.

“Recibimos algunas vistas por parte de autoridades electorales y tuvimos contacto con las partes agraviadas que derivó en una recomendación por ahí en el mes de agosto (de 2021), se acortaron lo más posibles los tiempos, y se emitió una recomendación en donde se consideraron vulnerados los derechos fundamentales que en su momento ratificó la queja”, afirmó el derechohumanista.

Confió en que la nueva persona que ocupe la presidencia de la Comisión tenga la capacidad y la sensibilidad para dirigir y llevar la institución al mejor puerto posible, en favor de la sociedad chihuahuense.