Fuera, más del 50% de autos 'chuecos'

Ciudad Delicias.- Más del 50 por ciento de vehículos extranjeros no estuvieron contemplados en el decreto de regularización vehicular, informó el titular de UNO, Iván Rodríguez, al dar a conocer que tan solo el 40 por ciento son automóviles asiáticos y europeos.

“Nosotros hemos insistido en una ampliación en lo que respecta al país de origen o a las marcas, que también se iban a incluir los vehículos japoneses, alemanes, coreanos y que hasta el momento no se ha dado y la intención es que la autoridad incluya esas unidades”, explicó Iván, al dar a conocer que aún falta regularizar autos europeos, asiáticos y de modelos más antiguos.

El titular añadió que insistirán en que se haga una prórroga para que puedan incluirse esas marcas, ya que el presidente ha dicho que no habrá más ampliaciones para este proceso, “los vehículos que no entraron por su fecha de internación y los diferentes motivos que contempla el decreto, básicamente un 50 por ciento del padrón general no ha entrado, es para esos que queremos una prórroga”.