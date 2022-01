Fue un juez a modo de Lucha Castro: abogados

Chihuahua.— Abogados locales cuestionaron las declaraciones públicas que hizo el juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez en el sentido de que aceptó haber recibido llamadas y hubo presiones en la administración de Javier Corral para vincular a proceso penal a la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván y otros coacusados.

Los litigantes mencionaron que el juzgador Mendoza debe ser sancionado por el Consejo de la Judicatura estatal, y lo acusaron de haber sido en el pasado quinquenio un “juez a modo” impuesto por la exconsejera Luz Estela “Lucha” Castro.

“Ojalá la presidencia del Consejo de la Judicatura tome cartas en el asunto y no se debe permitir, incluso debe servir como ejemplo, para que otros jueces que carezcan de capacidad o imparcialidad, pues la piensen dos veces antes de emitir una resolución por sentirse presionados, entre comillas”, destacó el abogado chihuahuense Gerardo Navarrete.

“Que no es otra cosa más que el sesgo político, o sea todo mundo sabemos que Samuel Mendoza fue de los jueces que impusieron en un proceso de selección que fue muy controvertido”, indicó.

“Es un hecho notorio que la entonces consejera Luz Estela ‘Lucha’ Castro dio esas plazas, lo utilizaron en varios procesos, entonces no es justo que personas carentes de criterio antepongan su interés personal por el de la impartición de justicia”, reclamó.

“Estamos hablando de los jueces, que son las personas encargadas de impartir justicia, incluso Samuel Mendoza debe ser sancionado por el Consejo de la Judicatura y debe servir de ejemplo para que otros jueces piensen bien, si tienen el carácter de ocupar un cargo de juzgador”, señaló Navarrete.

A su vez el abogado Francisco Flores Legarda mencionó: “Se me hace no creíble que el juez ahora diga que fue presionado, porque tuvo mucho tiempo para haberlo dicho”.

“A mí se me hace muy lamentable porque él está sujeto a un procedimiento de ratificación, ahora dice que él es la víctima, se me hace muy lamentable que él lo diga, no sabemos qué circunstancias detrás de él se están presentando”, insistió.

“Yo vi a un juez Mendoza asustado, no creo sinceramente que sea verdad lo que él dice, ¿por qué no lo dijo antes?, ¿por qué hasta ahora?, ¿cuál es el temor que tiene?”, cuestionó Legarda.

“Por qué el juez Mendoza no se protegió ante el Consejo de la Justicia federal, por qué no puso la denuncia ante la FGE, por qué hasta ahora hace público lo que pasó, cuando hay un proceso de ratificación”, indicó.

“Yo creo que hay muchas preguntas, pero sobre todo vemos a este juez y otros coludidos con miembros del Poder ejecutivo del quinquenio de Javier Corral, quienes fueron favorecidos en su designación y en la operación Justicia para Chihuahua”, señaló.

“Ahora resulta que todos fueron forzados y obligados, y que a todos los presionaron; hay jueces que no aceptan sus equivocaciones. Pienso que las declaraciones de Samuel Uriel Mendoza son por el temor que tiene a ser desocupado de su puesto”, refirió el también catedrático universitario.

Para saber

El juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez fue seleccionado en el llamado ‘cochinero judicial’, un proceso amañado para ‘palomear’ a magistrados y jueces y orquestado presuntamente por ‘Lucha’ Castro, allegada al exgobernador Javier Corral