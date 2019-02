Frenarán permisos para importar gasolina

Ciudad Juárez - La Secretaría de Energía frenará de momento la emisión de permisos de importación de gasolinas, anunció Rocío Nahle, titular de la dependencia federal.

En reunión plenaria con los senadores de Morena, en la Ciudad de México, Nahle dijo que la mayoría de los permisos de importación otorgados en 2018 no se usan, por lo que se iniciará una revisión de los trámites como parte de la estrategia de combate al robo de combustible.

“En el momento de la crisis me llegó una persona y me dijo, oiga, yo voy a importar, voy a hacer un clúster en todo el norte, voy a meter gasolinas y voy a surtir Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. Yo dije, muy bien, y usted ¿qué permiso tiene? Me dijo, yo no tengo permiso, lo tiene esta persona y esta persona y yo voy a hacer un clúster con ellos.

“Le dije: ‘pues fíjese que no, porque no vamos a terminar con el huachicol de abajo para seguir con el huachicol de arriba. Aquí viene un orden’”, afirmó.

Dijo que entre 2015 —cuando entró en vigor la reforma energética—, y 2018, la Secretaría de Energía otorgó mil 73 permisos de importación de combustibles. Vigentes para 2018, precisó, había 587 permisos, de los que se dejaron 546 sin utilizar.

“También ahí, en la Secretaría de Energía, pusimos orden, pusimos orden, porque dijimos: a ver, no está establecido o no está claro que los permisos no pueden ser transferibles”, apuntó la secretaria.

En 2019, dijo, no se dará ningún permiso de importación de gasolina.

“Cada permiso, debemos saber, de dónde viene la gasolina, a dónde va a llegar, qué puerto, cómo se va a desembarcar, cómo se va a mover, a qué gasolinera va a llegar y en qué bomba se va a despachar. Desde que sale de Asia o de donde la vayan a traer o de Estados Unidos, hasta la bomba de Juan Aldama, Zacatecas, de donde sea”, mencionó ante los senadores de Morena.

Nahle agregó que también se buscará eliminar la dependencia que existe del mercado internacional de gas.

“La crisis más grande que traemos es de gas, porque tenemos una dependencia muy grande… el gas en Estados Unidos está muy barato. Entonces nos estamos suministrando de gas barato en este momento y esto nos pone en riesgo del mercado internacional, como se muevan los mercados, y eso el día de mañana puede incidir, en el caso de que subiera, hasta las propias tarifas”, indicó.

En la reunión con los legisladores, Nahle definió otras políticas de la SE para este año, entre ellas la inversión en plantas hidroeléctricas y termoeléctricas, además de la rehabilitación y construcción de refinerías.









