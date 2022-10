Forjó parte de la historia de Chihuahua

Chihuahua.– Eloy S. Vallina Lagüera, uno de los principales empresarios en la historia de Chihuahua, fundador y mecenas de instituciones dentro y fuera del país, con base en su férrea disciplina y perseverancia, falleció ayer a los 85 años de edad.

La comunidad chihuahuense representada en líderes de los distintos sectores enviaron sus condolencias a su esposa, Laura Pons, y sus hijos, Eloy Santiago y Lorena, quienes continuarán con su legado.

Vallina Lagüera nació el 26 de septiembre de 1937 en esta ciudad, fue hijo del empresario español Eloy Santiago Vallina García y María Lagüera Zambrano. Su educación dio inicio en instituciones locales. Continuó sus estudios en la escuela militar Western Military Academy en la ciudad de Alton, Illinois, a la cual asistió por cuatro años, distinguiéndose en sus estudios, deportes y actividades extracurriculares.

La placa que aún permanece en dicha escuela militar lo retrata de cuerpo entero en aquellos años juveniles:

“Si alguien pudiera decir que Eloy era un hombre discreto, seguramente le estaríamos haciendo alguna injusticia. Él fue un alumno que pasó los exámenes con relativa facilidad. Tenía la virtud de hacer amigos y era líder e influencia en el grupo que lo rodeaba. Él aprendió a hablar y escribir el idioma inglés, quizás mejor que muchos ciudadanos americanos. Siempre tuvo amigos dentro del campus militar”.

Sus estudios continuaron en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores en Monterrey.

Un visionario y empresario ejemplar

Hablar del magnate Eloy Vallina es hablar de disciplina, esfuerzo, perseverancia y progreso, quien inició su actividad profesional en el área bancaria en el Chemical Bank en la ciudad de Nueva York de 1958 a 1960, y posteriormente en el Bank of America en San Francisco, CA., de 1960 a 1962.

En 1971 ocupó la presidencia del Consejo de Administración de Multibanco Comermex, permaneciendo en este puesto hasta 1982, cuando el Gobierno mexicano nacionalizó la banca.

De 1971 a 1986 participó como miembro activo del Consejo de Directores de El Paso National Bank.

En 1975 inició actividades en la industria de seguros con Seguros El Sol en la ciudad de Chihuahua, Seguros La Comercial en la Ciudad de México y con Grupo Asegurador El Fénix en Puerto Rico.

Fungió como presidente de Coparmex Chihuahua, fue el primer presidente de Desarrollo Económico de Chihuahua A.C. y formó parte activa del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.

Además, fue presidente del Grupo Hacienda Encinillas, casa productora de vinos premiados en los certámenes más importantes del mundo. También participó en la fundación y patronatos de centros de educación elemental, media y superior en la ciudad de Chihuahua, como son: Colegio Everest, Escuela Bilingüe Isaac Newton, Escuela Eloy S. Vallina, Conalep, Alianza Francesa e Itesm Campus Chihuahua. Presidió el Grupo Promotor San Jerónimo en Ciudad Juárez, Chihuahua, un proyecto inmobiliario.

Don Eloy fue uno de los mayores terratenientes del estado y uno de los empresarios más influyentes. También estuvo involucrado, junto con su padre, desde 1954 en el área forestal en diferentes empresas, como la de extracción de madera de bosques de Chihuahua para proveer a la planta más grande de pulpa en México, una planta de triplay, tableros de aglomerado, papel fino, cartón que suministraba envases de leche a las industrias lácteas y de cereales, y una planta de viscosa que producía rayón.

En 1986 fundó El Paso State Bank en El Paso, Texas; regulado y autorizado por dos agencias federales, el Federal Reserve Board” y el “FDIC. Más tarde, en 1991, junto con un grupo internacional de inversionistas, adquirió M-Bank El Paso, un banco nacional aprobado y regulado por la Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Estas dos instituciones bancarias se fusionaron y juntas crearon el State National Bank, el cual posteriormente fue adquirido por Northwest/Wells Fargo. En 1996, encabezando un grupo de inversionistas, adquirió el First National Bank de San Diego, CA., un banco nacional autorizado por la OCC en San Francisco, CA. Algunos años más tarde fue vendido al First Community Bancorp de California.

La Casona

En 1976 compró una vieja mansión construida por el gobernador Luis Terrazas en 1888, la reconstruyó y la abrió al público como centro cultural en la ciudad de Chihuahua, la cual brindó actividades culturales gratuitas durante más de 20 años y hoy en día es uno de los mejores restaurantes del país, La Casona.

La Hacienda Encinillas

En 1993 adquirió La Hacienda Encinillas, un antiguo rancho construido originalmente en 1707. Fue destruido durante la Revolución de 1910. Reconstruyó la casa principal y la capilla franciscana construida en 1658, todo esto fue reinaugurado en 1996. Hoy en día Encinillas es uno de los más grandes viñedos, vendiendo sus vinos por todo el país.

El vino, su gran pasión

Esta importante casa vitivinícola chihuahuense vinificó su primera cosecha en el año 2006; fue gracias a la visión, el amor y pasión que tuvo Don Eloy por el vino. Esto fue apoyado por sus hijos: Zonia, Eloy Santiago y Lorena, y en el año 2003 plantaron una hectárea de vid con cepas de Cabernet Sauvignon. Los estudios realizados al suelo, agua y clima arrojaron resultados sorprendentes: el valle está a mil 560 metros de altura, posee suelos arcillo-gravosos, los cuales en conjunto con las temperaturas extremas de la región favorecen el óptimo desarrollo del fruto de la vid y fue un parteaguas para que el proyecto vitivinícola de Vinos Encinillas diera inicio, dando un resultado exitoso.

Protector del medio ambiente

Don Eloy participó activamente en la protección de la flora y la fauna silvestres y en 1971 creó un refugio de vida silvestre con una superficie de 12 mil hectáreas, que hasta el día de hoy alberga animales como osos negros, pumas, lobo gris mexicano, ciervos, venado bura, venado cola blanca, bisontes y muchos animales más. Creó instituciones que protegen el medio ambiente, la vida animal salvaje y la preservación de áreas verdes, tales como: Fundación Chihuahuense de la Fauna y Ducks Unlimited de México. Descanse en paz, Don Eloy S. Vallina.

Fue presidente y miembro del Consejo de las siguientes empresas:

• Accel, S.A.B. de C.V.

• Bosques de Chihuahua, S. de R.L.

• Corporación Chihuahua, S.A.

• Esvamex, S.A.

• Comercial Aérea, S.A.

• Elamex, S.A. de C.V. (la cual controla Mount Franklin Foods Holdings, LLC y Azar Nut Company, LLC)

• Kleentex Corporation

• Almacenadora Accel, S.A. de C.V.

• Vinos y Bodegas Encinillas, S.A.

• Rancho Los Encinos

• Restaurant La Casona

• Grupo Promotor San Jerónimo, S. de R.L.

• Fue miembro del Consejo de IGI, The International Group Inc., empresa Canadiense con base en Toronto