'Fondo minero sí, pero sin Estado de intermediario'

Chihuahua— La intención del Gobierno de la República es operar “sin intermediarios” el Fondo Minero que se integra por un sobreimpuesto a la actividad en el país, dijo ayer el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, en respuesta a la inconformidad de alcaldes por los posibles cambios a sus reglas de operación.

Mencionó que para este año, el Fondo podría andar en los 3 mil 600 millones de pesos, de los cuales, Chihuahua aportaría poco más de 300 millones. Enfatizó que el Gobierno federal decidirá solo, “de manera ágil y directa” qué proyecto u obra llevar a cabo con el Fondo Minero “sin intermediarios”.

A pregunta expresa, el funcionario no especificó si encontraron malversación en la aplicación de los fondos, aunque planteó que encontraron algunas inconsistencias, pero no especificó cuáles.

Refirió que algunos municipios integraban el recurso a su presupuesto y lo utilizaban de manera general, aunque no fuera para las comunidades mineras.

Durante una rueda de prensa, acompañado por el director de Minería del Estado, José Jabalera y cuestionado respecto el anuncio del Gobierno del Estado y 20 alcaldías de interponer una controversia constitucional por el cambio de las reglas de operación del Fondo Minero, donde quedan fuera de la administración y asignación de recursos, dijo que dan la bienvenida a la discusión de los distintos puntos de vista para encontrar la mejor decisión que beneficie a las comunidades mineras.

No obstante dejó en claro que las reglas de operación del Fondo Minero 2019 aún no están publicadas y aseguró que continuarán en diálogo con las autoridades estatales y municipales para encontrar la mejor vía que beneficie realmente a las comunidades mineras. Insistió en que no están cerrados al diálogo y que las reglas de operación del Fondo no se han publicado aún, por lo que están abiertos al diálogo con las entidades federativas.

Dijo entender la posición de autoridades estatales como Chihuahua, Zacatecas y Guerrero, quienes han manifestando inconformidad por este cambio y que incluso ya manifestaron que interpondrían una controversia constitucional.

Francisco Quiroga dijo que hay pláticas permanentes para atender una amplia agenda de trabajo en donde el Fondo Minero, es solo uno de ellos. Por ello entienden que el enfoque distinto que tienen ahora algunos gobernadores y alcaldes con el cambio propuesto a las reglas de operación, lo que se busca es que los recursos lleguen directamente a las comunidades mineras para proyectos productivos que eleven las capacidades de desarrollo.

Sin embargo, dijo que hay que entender que “están en el mismo barco” federación, estados y municipios y lo que realmente se busca es llegar al mejor esquema de trabajo.

El subsecretario dijo entender la posición de los gobernadores y alcaldes de que sean ellos los que administren el Fondo, pero la de la Federación es aplicarlo de forma directa, sin intermediarios, para que lleguen directamente a las personas que residen en las comunidades mineras.

Anualmente el estado de Chihuahua, disponía de unos 300 millones de pesos en promedio por un sobreimpuesto a la minería, los cuales se aplicaban preferentemente en el desarrollo de infraestructura.

Del 2014 al 2017, por este medio se bajaron recursos por más de mil 270 millones de pesos entre el 2014 y 2017.

Con las reglas de operación aún vigentes, se decide la inversión en las obras en un comité con representación de los tres ámbitos de Gobierno y las compañías mineras, pero en lo sucesivo, los proyectos a apoyar los decidiría y aplicaría los recursos el Gobierno Federal.

Finalmente indicó que a fin de cuentas, lo que se busca con el cambio es que los recursos lleguen a los municipios, sólo que de forma diferente y lo mejor que se pueda.

[email protected]