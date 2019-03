Fiscalía obstaculizó y atrasó investigación del caso Miroslava: Propuesta Cívica

Chihuahua.- La Fiscalía de Chihuahua obstaculizó, retrasó y no profundizó la investigación del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, crimen ocurrido el 23 de marzo del 2017.

Así lo consideró Propuesta Cívica, agrupación civil y coadyuvante en la investigación federal de ese caso, al dar una rueda de prensa hoy para condenar la falta de avance.

El tema lo tuvo la Fiscalía del gobierno de Javier Corral hasta el 11 de abril del 2018, fecha en que el caso lo atrajo la Federación mediante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

Aun así solo existe una persona detenida bajo proceso, Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, presunto orquestador del crimen, mientras que se mantiene prófugo Jaciel Vega, el chofer de uno de los 2 vehículos utilizados el día del asesinato.

En cambio no se tiene ninguna responsabilidad contra políticos vinculados al tema, expusio Sara Mendiola a nombre de Propuesta Cívica en rueda de prensa en la ciudad de México, acompañada por Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras y hermanas de Miroslava.

Con ello se refirió a Alfredo Piñera, actual asesor de diputados locales del PAN, y quien en su calidad de vocero de ese partido grabó a la periodista sin su consentimiento para desvincular al ex alcalde de Chinipas, Hugo Shultz, de presuntamente pasarle información a Miroslava para afectar candidaturas del PRI.

Uno de los trabajos de la periodista tenia que ver con la imposición del crimen organizado en candidaturas del Revolucionario institucional, lo que derivó en cambios durante la campaña electoral del 2016, cuando el hoy gobernador andaba en campaña.

En el caso de Shultz, después de finalizar su trienio de Chinipas, de donde era originaria la periodista, le dieron un puesto en la Secretaria de Educacion.

También está involucrado José Luévano en calidad de encargado del PAN cuando Schultz pidió apoyo. Luévano estuvo posteriormente como secretario particular de Corral y hoy es director del Ichife.

"La Fiscalía de Chihuahua no solo se negó a abrir líneas de investigación dirigidas a funcionarios públicos de la actual administración que se presume pudieron tener una probable participación en el asesinato de la periodista, sino que además se negó a desarrollar un plan de colaboración con la Feadle para investigar", consideró Mendiola.

Muestra de ello, dijo, es la entrega parcial y tardía de los registros de investigación con los que se contaban antes de vincular a proceso al Larry.

"Existe negligencia de las autoridades de procuración de justicia en agotar todas las líneas de investigación en las que existe una relación entre política y crimen organizado como autores del homicidio de Miroslava Breach, siendo que sus investigaciones periodísticas evidenciaron los vínculos entre políticos y carteles, momento en el cual comenzaron las amenazas contra su vida", subrayó.

En cambio esperan que la Federación acelere el proceso y que el Poder Judicial resuelva un amparo para acercar la audiencia de juicio oral contra el Larry, único detenido en el caso, programada hasta el 4 de noviembre de este año.