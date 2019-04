Fiscalía basa acusación vs Villarreal con 5 testigos

Chihuahua— La Fiscalía General del Estado basa su acusación de peculado agravado contra Alejandro V. A., ex líder sindical de la sección Octava del SNTE, con 5 testigos de identidad reservada.

Uno de esos, según relató el Ministerio Público durante la audiencia de formulación de imputación, fue funcionario de primer nivel y le tocó conocer que ese tipo de apoyos económicos del Estado al sindicato de maestros era para tener el apoyo constante para sus acciones.

En el caso especifico del señalamiento actual, que derivó en la detención de Alejandro la madrugada de hoy, se trata de presuntos actos administrativos simulados para entregar al SNTE un millón 200 mil pesos.

Ese recurso habría sido pagado desde Secretaria de Educacion a Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, y de éste organismo a su vez hacia el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Ese tipo de actos no solo eran para la sección Octava, sino también para la 42, entonces dirigida por el hoy diputado de Nueva Alianza, René Frias, pero con éste último hubo un distanciamiento desde el gobernador en turno, César Duarte.

Sin embargo ese apoyo económico continuó para la sección 8, y en el caso del 1.2 millones de pesos era para liquidar agendas educativas 2015-2016, recurso que no tenia un respaldo.