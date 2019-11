Fiscalía analiza si acepta recomendación de CEDH

Chihuahua, Chih.- La Fiscalía General del Estado (FGE), analiza si acepta o no la recomendación emitida en su contra por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), en la que exige que se inicie un procedimiento administrativo de responsabilidades a los servidores públicos que incurrieron en las violaciones a los derechos humanos, luego de que revelara datos personales de trece migrantes que fueron víctimas de trata de personas en 2018.

El oficio enviado por el organismo derechohumanista es el identificado como NMAL- 085/2019 Expediente ZBV-190/2018 RECOMENDACIÓN No. 41/2019, fechado el 22 de octubre de 2019, cuya visitadora es Zuly Barajas Vallejo.

Fue el 11 de abril de 2018, cuando la CEDH recibió una queja a través del correo electrónico institucional, misma que fue ratificada el día 16 de abril del ese año, manifestando que 13 personas (11 hombres y 2 mujeres) centroamericanas, fueron víctimas del delito de tráfico de personas en la ciudad de Aldama, Chihuahua, y estuvieron retenidas durante tres semanas en una papelería, después de haber ingresado ilegalmente al país.

De esta manera, Carlos Huerta, vocero de la FGE, explicó que el documento enviado por el organismo derechohumanista, deberá ser analizado por las áreas correspondientes y en su caso aceptarlo o no, para esto, se cuenta con 15 días hábiles para emitir alguna respuesta que empezaron a contar a partir del 22 de octubre que fue la fecha en que se notificó.

La recomendación contra la FGE se debe a que, esta dependencia emitió un boletín con los datos personales de los trece migrantes, violentando así sus derechos humanos, pues se encontraban en calidad de víctimas de un delito y al publicar sus datos se les vulneran sus derechos.

Dicha recomendación va en el sentido de realizar todas las medidas administrativas tendientes a garantizar la no repetición de violaciones a derechos humanos, de similar naturaleza a las analizadas, implementando programas de capacitación o cursos permanentes relativos a los protocolos que deben seguirse con las personas migrantes y/o víctimas del delito de trata de personas.